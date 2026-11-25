Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του και αποκαλύπτει όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες της Eurovision του 2010. Σε μια συνέντευξη με πολλές ειδήσεις και προσωπικές εξομολογήσεις στο «The Room» του Flash.gr , μιλά στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου για το παρασκήνιο της ελληνικής συμμετοχής, τις εντάσεις στο Όσλο, τη στάση της ΕΡΤ και τις δυσκολίες που χρειάστηκε να διαχειριστεί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «OPA».

«Πηγαίναμε για την πεντάδα. Βλέπεις ότι κάποιοι σου κλωτσάνε πράγματα για να πέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Αποκαλύπτει το μήνυμα από την ΕΡΤ που άλλαξε τα δεδομένα, τον φόβο της δημόσιας τηλεόρασης για όσα ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβούν, αλλά και την προσπάθειά του να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της αποστολής και τις σχέσεις με τους συνεργάτες του. Μιλά ακόμη για το κόστος της συμμετοχής και όσα χρειάστηκε να αναλάβει προσωπικά.

Μια εξίσου ενδιαφέρουσα αποκάλυψη αφορά την προσωπική του ζωή και τη σκέψη που έχει κάνει για την πατρότητα. Ο Γιώργος Αλκαίος εξηγεί γιατί δεν δημιούργησε τη δική του οικογένεια, αποκαλύπτει ότι έχει σκεφτεί σοβαρά την υιοθεσία και δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η υιοθεσία είναι σωτηρία». Μιλά για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, αλλά και για τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια απόφαση.

Στη συνέντευξη επιστρέφει και σε μια από τις πιο προσωπικές περιόδους της ζωής του: την απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει στη Μήλο. Εξηγεί ότι η απώλεια της γιαγιάς του, της γυναίκας που υπήρξε ο βράχος της ζωής του και ουσιαστικά η μητέρα του, τον έκανε να αναζητήσει χρόνο και απόσταση από όλα. Μιλά με συγκίνηση για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε, τον στήριξε και διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του.

Παράλληλα, ανοίγει ένα ακόμη προσωπικό κεφάλαιο, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη σχέση με τη βιολογική του μητέρα και τη συγκλονιστική εμπειρία της επικοινωνίας τους έπειτα από χρόνια απόστασης.