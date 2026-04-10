Γιώργος Χρανιώτης: «Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί... λυπόμουν τους γονείς»

Για την σύζυγό του, που του ενέπνευσε την επιθυμία να κάνει παιδί μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό In Style.

«Μέχρι τα σαράντα, για μένα, δεν υπήρχε ως πλάνο. Τους λυπόμουν τους γονείς. Δεν καταλάβαινα το κόνσεπτ. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο πρέπει να χαρώ που θα γίνεις εσύ μαμά κι ο άλλος μπαμπάς. Υπάρχουν άνθρωποι πιο ευφυείς που καταλαβαίνουν ότι το παιδί θα σου δώσει μια ενδιαφέρουσα αποστασιοποίηση από τον εαυτό σου και το “εγώ” σου, την οποία κάθε άνθρωπος μάλλον τη χρειάζεται.

Ίσως κάποιοι μοναχοί δεν κάνουν παιδιά γιατί αυτό το έχουν από μόνοι τους, έχουν τη σοφία να αγαπάνε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν ήμουν τόσο σοφός, ούτε τόσο ευφυής, γι’ αυτό μάλλον το χρειαζόμουν το παιδί» εξήγησε.

«Γνωρίζοντας τη Γεωργία το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν ότι με αυτή τη γυναίκα θα κάνω παιδί. Και ευτυχώς αυτή τη βλακώδη μου αφέλεια την αγκάλιασα πάρα πολύ γιατί δεν μπήκα σε καμιά πρακτικότητα. Υπήρχε μια χαρά. Το ότι τώρα θα γίνουμε γονείς. Και ευτυχώς αυτή η χαρά ήρθε όταν πια ήξερα ότι ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα παιδί. Και αυτό το ήξερε και η Γεωργία» αποκάλυψε μιλώντας για την χημεία με την σύζυγό του.