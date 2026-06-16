Γιώργος Δώνης: Αποθέωση από τους γιους του με φανέλα Σαουδικής Αραβίας - Αυτόν επέλεξαν για MVP

Η Σαουδική Αραβία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο ματς κόντρα στην Ουρουγουάη για τον 8ο όμιλο τουΜουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη μπορεί να άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό με τον Αλ Αμρί, αλλά η «Σελέστε» ισοφάρισε το 80' με τον Αραούχο.

Στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι βρέθηκαν και οι γιοί του Έλληνα προπονητή, , Κωνσταντίνος και Μιχαήλ, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μπαμπά τους στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησαν σε μέσο της Σαουδικής Αραβίας και στάθηκαν στην εμφάνιση του τερματοφύλακα της ομάδας, Αλ Οβάις, χαρακτιρίζοντάς τον MVP.

Ο Αλ Οβάις πραγματοποίησε σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων και κράτησε το προβάδισμα υπέρ της ομάδας του για μεγάλο διάστημα του αγώνα.

Να θυμίσουμε σεαυτό το σημείο ότι, ο Δώνης στο ντεμπούτο του στη κορυφαία διοργάνωση έγινε ο πρώτος Έλληνας που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.