Γιώργος Δώνης: «Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου»

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, κατά την άφιξη της αποστολής στις ΗΠΑ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για το Μουντιάλ 2026.

Ο Γιώργος Δώνης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ενώ, στη συνέχεια δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την ασιατική χώρα: «Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη