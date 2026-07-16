Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: «Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά, θα σ’ αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»

Ο Γιώργος Ελεύθερας και ο Λορέντζο Καριέρε γνωρίστηκαν στο ριάλιτι παιχνίδι «Bar» του MEGA και μαζί δημιούργησαν την μπάντα «Φίλοι για πάντα», μαζί με τον αδερφό του, Νίκο Ελεύθερα. Έκτοτε ήταν πολύ φίλοι και πορεύτηκαν για πολλά χρόνια μαζί με κοινά όνειρα.

Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο τον σόκαρε και θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο τραγουδιστής του αφιέρωσε το κομμάτι των Led Zeppelin, «Stairway to Heaven» και μερικές τρυφερές κουβέντες βγαλμένες από την ψυχή του.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε συγκινημένος.