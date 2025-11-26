Γιώργος Γιαννιάς: «Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου - Υπάρχουν στιγμές ελεύθερης πτώσης»

Ο Γιώργος Γιαννιάς μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για την απώλεια των γονιών του και το πώς καταφέρνει να ισορροπεί το πένθος του με τη δύναμη που πρέπει να έχει για τη δική του οικογένεια. «Όσο περνάει ο καιρός, προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένειά μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δύο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα».

«Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου»

Ο Γιαννιάς παραδέχτηκε πως το κενό που άφησε ο χαμός των δικών του ανθρώπων είναι πολύ μεγάλος και πως πλέον παλεύει μόνος του να βρει τη γαλήνη μέσα του. «Μου λείπουν πάρα πολύ. Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο, αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό».

«Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές»

Ο τραγουδιστής άσκησε κριτική και σε όλους όσοι επικαλούνται τον Χριστιανισμό, αλλά μόνο στα λόγια και όχι στα έργα. «Το να είσαι καλός Χριστιανός δεν σημαίνει αυτό που έχω δει, να λένε δηλαδή πράγματα σε συνεντεύξεις για τη Χριστιανοσύνη και για τον Χριστό. Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό».