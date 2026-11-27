Δύο φωτογραφίες, η μία από τις οποίες ήταν η αγαπημένη της, και λίγες λέξεις γεμάτες τρυφερότητα. Έτσι επέλεξε ο Γιώργος Καπουτζίδης να αποχαιρετήσει τη Μάγδα Τσαγγάνη, με την οποία τον συνέδεε μια σχέση που ξεπερνούσε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, που βρέθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της πολύμηνης περιπέτειας με την υγεία της, εξέφρασε τη θλίψη του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κοινή τους διαδρομή ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, στις «Σαββατογεννημένες», την πρώτη τηλεοπτική σειρά που υπέγραψε σεναριακά ο Γιώργος Καπουτζίδης. Η Μάγδα Τσαγγάνη υποδύθηκε τη μητέρα του ήρωα που ενσάρκωνε ο Αργύρης Αγγέλου, χαρίζοντας με το ιδιαίτερο χιούμορ της απολαυστικές στιγμές στους τηλεθεατές.

Η βοήθεια του Γιώργου Καπουτζίδη στα δύσκολα

Χρόνια αργότερα, όταν η ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για εκείνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, είχε αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της παραμονής της σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από την επτάμηνη νοσηλεία της.

Στη σημαντική βοήθεια που της προσέφερε αναφέρθηκε και η οικογενειακή φίλη της ηθοποιού, Έφη Θεοχάρη, το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η Μάγδα Τσαγγάνη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, διατηρούσε πλήρη διαύγεια και επιθυμούσε να συνεχίσει την αποκατάστασή της. Ωστόσο, ένα μικρόβιο την οδήγησε εκ νέου στο νοσοκομείο.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στον Ευαγγελισμό, σε ηλικία 75 ετών.