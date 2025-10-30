Γιώργος Καπουτζίδης για τον Σπύρο του «Παρά 5»: Δεν είχα το θάρρος να γράψω ρόλο για ένα γκέι αγόρι

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή ''Πρωίαν σε είδον'' και μίλησε για την απόφασή του να βάλει γκέι χαρακτήρες στις σειρές του, κάτι που στο παρελθόν δεν τολμούσε.

Με αφορμή το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» απάντησε στο αν ο ''Σπύρος'' ήταν γκέι. «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε... Αυτό που έχουν οι "Σέρρες" είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου, που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουμε ένα επετειακό "Παρά Πέντε" και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελίες του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω με βάση αυτό που ήθελε ο κόσμος».