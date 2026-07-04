Ο Γιώργος Καραμίχος άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια αυθεντική στιγμή από το πατρικό του σπίτι. Ο αγαπημένος ηθοποιός φόρεσε την ποδιά του, ή μάλλον.. την άφησε στην άκρη και μπήκε στην κουζίνα για να φτιάξει παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα μαζί με τους γονείς του.

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, αποτυπώνεται το οικογενειακό κλίμα, με τον πατέρα του να ανοίγει μαζί του το χειροποίητο φύλλο και τη μητέρα του να έχει τον ρόλο της... έμπειρης καθοδηγήτριας, δίνοντας συμβουλές σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας.

Η εικόνα που έγινε θέμα συζήτησης

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η φωτογραφία όπου ο Γιώργος Καραμίχος εμφανίζεται ημίγυμνος την ώρα που ανοίγει το φύλλο. Η εικόνα προκάλεσε πλήθος σχολίων, με πολλούς followers να σχολιάζουν τόσο τη φυσική του κατάσταση όσο και τον αυθορμητισμό της ανάρτησης.

Ωστόσο, για αρκετούς, το πιο όμορφο στοιχείο δεν ήταν η εμφάνιση του ηθοποιού, αλλά η εικόνα μιας οικογένειας που κρατά ζωντανές τις παραδοσιακές συνταγές και περνά δημιουργικό χρόνο μαζί.

«Συνεργασία πατέρα και γιου»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε:

«Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, πάντα υπό την άγρυπνη καθοδήγηση της μητέρας, φυσικά. Καλή όρεξη!».

Η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς του φίλους να αποθεώνουν τόσο τη ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα όσο και την αγάπη του για την ελληνική παράδοση.