Γιώργος Καράβας: «Δεν μου έχει έρθει τίποτα εύκολα στη ζωή μου - Έχω ξεκινήσει από το μηδέν»

Συνέντευξη στο περιοδικό OK! έδωσε ο Γιώργος Καράβας, παρουσιαστής του «Exathlon» και μίλησε μεταξύ άλλων για το μόντελινγκ και την πορεία του.

«Δύσκολα ένας άντρας, ιδίως, μπορεί να βιοποριστεί ικανοποιητικά από το μόντελινγκ. Καταρχάς για μένα πια δεν είναι θέμα φύλου. Κάποτε η Ελλάδα είχε πολλές δουλειές για τις γυναίκες μοντέλα. Για τους άντρες δεν ήταν ποτέ εύκολα. Αλλά κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν του έχει έρθει τίποτα εύκολα στη ζωή του. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Κατάγομαι από μια οικογένεια που ήταν ούτε φτωχή ούτε πλούσια. Οι γονείς μου, πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Κάθε άνθρωπος όμως διανύει μόνος του τη διαδρομή του. Οι τελικές αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις για να σπρώξεις τον εαυτό σου να βγει μπροστά, να μείνεις εκεί που είσαι ή να κάνεις ένα βήμα πίσω ανήκουν σε σένα» εξήγησε.

Τι απαντά σε όσους σχολιάζουν ότι δεν έχει θέση στην παρουσίαση γιατί είναι μοντέλο; «Τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασα για δύο χρόνια Αθλητική Δημοσιογραφία. Μετά το πέρας των σπουδών, για ένα εξάμηνο, οκτάμηνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, άσκησα το συγκεκριμένο επάγγελμα. Είχα κάνει ρεπορτάζ, είχα πάρει συνεντεύξεις από διάφορους Ολυμπιονίκες –Κόκκα, Μπακογιάννη, Κακλαμανάκη, Λεωνίδη κ.ά.– για μια εκπομπή που παρουσίαζε η Γιάννα Νταρίλη στο δορυφορικό κανάλι της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Δεν έχω πολύχρονη εμπειρία, αλλά έχω κάνει αυτή τη δουλειά».

Και συμπλήρωσε: «Όλα μου τα παιδικά χρόνια και η εφηβεία είχαν σχέση με τον αθλητισμό, και μάλιστα με διπλές προπονήσεις. Προσπαθώ να σέβομαι και το σώμα μου και το πνεύμα μου. Συνεχίζω να είμαι αθλητής, όχι στο επίπεδο που ήμουν πιο νέος, αλλά τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα φροντίζω να κάνω κάτι για το σώμα μου. Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτή την περίοδο, αλλά – δικαιολογημένα, αν με ρωτάς – η βαρύτητα έπεφτε στο άλλο κομμάτι, όπου είχα κάνει μια πορεία τα τελευταία χρόνια».