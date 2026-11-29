Δύο παιδιά της ίδιας γειτονιάς, ένας αυτοσχέδιος διαγωνισμός υποκριτικής στον δρόμο και οι πρώτοι στίχοι του Εθνικού Ύμνου. Μια ανάμνηση από τα νεανικά του χρόνια με τον Δημήτρη Καλλιβωκά ανέσυρε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

«Ο σπουδαίος ηθοποιός, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν η συζήτηση έφτασε στη Μάρω Κοντού και τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία 96 ετών».

«Πήρα πάρα πολλά συλλυπητήρια. Πάρα πολλά, σαν να είχε πεθάνει συγγενής μου. Και έχω μιλήσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Δεν θέλω να επαναλάβω…», ανέφερε.

«Ξεκίνησα τη ζωή μου με αυτούς τους ανθρώπους. Με τη Μάρω, με τον Δημήτρη Καλλιβωκά ξεκίνησε η ζωή μου όταν ήμουν ακόμα παιδί. Το ’62, όταν ξεκινήσαμε στο θέατρο», πρόσθεσε.

Η αυτοσχέδια ακρόαση στη γειτονιά

Με τον Δημήτρη Καλλιβωκά τον συνέδεε μια φιλία που είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την κοινή τους θεατρική διαδρομή. Έμεναν δίπλα δίπλα, με τον Καλλιβωκά να είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του και να έχει ήδη μπει στο Εθνικό Θέατρο, όταν ο νεαρός τότε Γιώργος Κωνσταντίνου σκεφτόταν να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

«Μου λέει κάποια στιγμή “Έλα εδώ, ρε, θες να πας σχολή;”. Λέω “Ναι”. “Έχεις ταλέντο;”, μου λέει. Του λέω “Δεν ξέρω”. “Για πες μου κάτι να σ’ ακούσω”, μου λέει. Στον δρόμο τώρα αυτό. “Τι να πω;”, λέω. “Πες από τον Εθνικό ύμνο”».

Μια ιστορία που χρόνια αργότερα εξακολουθούσε να προκαλεί το γέλιο των δύο φίλων, κάθε φορά που τη θυμούνταν.

Ο «Φαντασίας» και η απόρριψη από το Εθνικό Θέατρο

Στα παιδικά του χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «Φαντασίας». Σε ηλικία 13-14 ετών συγκέντρωνε τα παιδιά της γειτονιάς στα σκαλιά του σπιτιού του και τους διηγούνταν απίθανες ιστορίες με εξωγήινους και μαγικές δυνάμεις.

«Δηλαδή τον ΕΤ τον είχα εφεύρει εγώ πριν από τότε», είπε χαρακτηριστικά.

Κι όμως, ο άνθρωπος που έμελλε να διαγράψει μια τόσο σημαντική πορεία στην υποκριτική άκουσε στην πρώτη του προσπάθεια να μπει στο Εθνικό Θέατρο τη φράση «Δεν υπάρχει ταλέντο».

Είχε παρουσιάσει έναν μονόλογο του Άμλετ, ακολουθώντας το ένστικτό του, με έναν τρόπο που διέφερε από τα υποκριτικά πρότυπα της εποχής. Η απόρριψη τον οδήγησε στον Κάρολο Κουν, κοντά στον οποίο ανακάλυψε την πραγματική του αγάπη για την υποκριτική.

«Όταν μπήκα στον Κουν έγινε τότε η εξάρτηση. Μπήκε στο αίμα μου το θέατρο», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον ανταγωνισμό που υπήρχε τότε ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές ηθοποιών: «Δεν θέλανε οι νέοι να πάρουν πάνω τους, γιατί έτρεμαν οι καρέκλες τους και κάτι σαχλαμάρες τέτοιες».