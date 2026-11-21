Με αρκετές γνωστές παρουσίες από τον χώρο της τηλεόρασης και της ελληνικής showbiz πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Μέσα στο Μυαλό σου» του Dr.Γιώργου Λάγιου στο Θέατρο Αλίκη.

Η παράσταση επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αυτή τη φορά με το «Part 3: The Finale – Όλα για Σένα», συνεχίζοντας μια θεατρική εμπειρία που διαφοροποιείται από τις συμβατικές παραστάσεις, καθώς οι θεατές δεν περιορίζονται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιστορία της Ολίβιας, η οποία φτάνει σε ένα καθοριστικό σημείο, όπου οι προσωπικές επιλογές, οι φόβοι και οι ανάγκες της έρχονται στο προσκήνιο.

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα

Ανάμεσα στους γνωστούς καλεσμένους που βρέθηκαν στο Θέατρο Αλίκη για να παρακολουθήσουν την παράσταση ήταν η Εύη Φραγκάκη, η Μαρία Σολωμού, η Τζένη Καζάκου και η Ανδρομάχη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Σπύρος Μαρτίκας και η Άριελ Κωνσταντινίδη, οι οποίοι βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της νέας θεατρικής δουλειάς του Γιώργου Λάγιου.

Η βραδιά συγκέντρωσε έτσι πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, με αφορμή την παρουσίαση του τρίτου μέρους της παράστασης.

Μια παράσταση στην οποία συμμετέχει και το κοινό

Το ιδιαίτερο στοιχείο του «Μέσα στο Μυαλό σου» είναι ο διαδραστικός χαρακτήρας του. Η απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία περιορίζεται, καθώς οι θεατές γίνονται μέρος της θεατρικής εμπειρίας και συμμετέχουν στην εξέλιξή της.

Στο «Part 3: The Finale – Όλα για Σένα», η ιστορία της Ολίβιας συνεχίζεται, με επίκεντρο τις αποφάσεις και τα συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή της.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μάνος Τσούτης και Χρύσα Ρώμα, ενώ τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει ο Πάνος Κούγιας.

Με την τρίτη αυτή συνέχεια, ο Γιώργος Λάγιος παρουσιάζει στο κοινό το επόμενο κεφάλαιο μιας θεατρικής πρότασης που συνδυάζει την αφήγηση με την ενεργή συμμετοχή των θεατών.