Γιώργος Λάνθιμος: Κλωνοποιεί την Σκάρλετ Γιόχανσον σε φιλμ - έκπληξη με gothic ατμόσφαιρα

Μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με θέμα τη μαγεία, τις μυστηριώδεις και περίπλοκες τελετουργίες και με ατμόσφαιρα Φρανκεστάιν σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος που συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Σκάρλετ Γιόχανσον στην διαφήμιση της εμβληματικής Galleria Bag της Prada.

Η διάσημη ηθοποιός που εμφανίζεται για τρίτη φορά στη διαφήμιση της it bag δήλωσε: «Η καμπάνια είναι λιγότερο για το να υποδυθείς έναν χαρακτήρα και περισσότερο για να εκφράσεις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου. Η ιδέα για αυτήν την καμπάνια της Prada είναι ένα παιχνίδι με την ταυτότητα... τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που υποδυόμαστε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε σε συνάρτηση με άλλους ανθρώπους και σε διαφορετικές σχέσεις».

Στο φιλμ αυτό, η Σκάρλετ Γιόχανσον υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες. Ένας γκουρού (ή μάγισσα;) δίνει συμβουλές για την ολοκλήρωση μιας μυστηριώδους τελετουργίας, με συστατικά όπως: «το πρωινό αεράκι - όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, όχι πριν τις 5 το πρωί· το νερό της βροχής που στάζει από μια κερασιά που δεν ανθίζει· τις στάχτες μιας μουσικής επένδυσης τραγουδιού - μπορεί να είναι οποιοδήποτε τραγούδι που μιλάει για την αγάπη ή τον πόνο· ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αντίκα κινέζικο βάζο και τρεις σταγόνες αίματος».

Βλέπουμε λοιπόν την Γιόχανσον να ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και να εναποθέτει όλα αυτά σε μια τσάντα Galleria: να κουνάει ένα δέντρο, να κρατά την τσάντα της ψηλά στον άνεμο και «κατά λάθος» να σπάει ένα βάζο σε ένα κατάστημα με αντίκες πριν βάλει στην τσέπη ένα κομμάτι. Τέλος, αφού το περιεχόμενο της τσάντας εναποτίθεται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, γεννιέται μια τρίτη Γιόχανσον!