Γιώργος Λιάγκας κατά Fipster: «Κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους και εξαιτίας σας»

Τα Mad Awards σχολίαζαν ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» και με αφορμή τις δηλώσεις του Fipster που ανέφερε ότι ο Γιώργος Λιάγκας ετοιμάζει κανάλι στο Youtube ξέσπασε.

«Εγώ έχω ακούσει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα πάει στο YouTube. Ποιον Κωνσταντίνο Βασάλο και ποιο πάνελ μου λες εσύ τώρα; Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Λιάγκας έκραζε το YouTube και έτσι ξέρω τώρα, ότι θα πάει στο YouTube»!» είπε χαρακτηριστικά.

Και τότε ο παρουσιαστής απάντησε: «Ακούστε να δείτε ρε παιδιά, εγώ ζω στη ζωή μου δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι αυτή που λέω, και η άλλη πραγματικότητα είναι η διαστροφή της πραγματικότητας. Πάμε λοιπόν στον αγαπημένο μου Fipster να του απαντήσω. Πάρε όλες τις δηλώσεις μου, Fipster αγαπημένε μου! Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης, είναι ότι επειδή μ’ αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας.

Τη φτήνια πολέμησα, δεν πολέμησα ποτέ το νέο μέσο

Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης, δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται. Ποτέ! Κατηγόρησα τη φτήνια! Αυτό το οποίο στην αρχή πολέμησα και δεν μ’ άρεσε, είναι ότι βγαίνατε στην αρχή κάποιοι με δύο κουρτίνες μαύρες, αφώτιστοι, κρατάγατε ένα κινητό και κάνατε εκπομπή.

Αυτό λοιπόν που πέτυχε, καταργεί θέσεις ανθρώπων που είναι εδώ τώρα! Κι εγώ ως mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης το πολέμησα αυτό! Τη φτήνια πολέμησα, δεν πολέμησα ποτέ το νέο μέσο. Ποτέ!.

Αν θέλω να κάνω εγώ κανάλι στο YouTube ή στο TikTok, και να κάνω μια εκπομπή που μπορεί αυτή τη στιγμή να μη μου τη χρηματοδοτούν τα κανάλια, και να κάνω Liagas Channel! Και να λέω τα δικά μου… Απαγορεύεται;

Όλοι εσείς, θέλετε να ‘ρθείτε στην τηλεόραση. Όχι όλοι, κάποιοι. Εσύ μπορεί να μη θέλεις, δικαίωμά σου και καλά κάνεις. Κάποιοι θέλουνε. Κάποιοι δηλαδή ξεκινάνε απ’ το YouTube κ.λπ. με στόχο την τηλεόραση. Σε εμάς, απαγορεύεται της τηλεόρασης να κάνουμε YouTube; Δημοκρατία δεν έχουμε;».