Γιώργος Λιάγκας: «Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν: μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα»

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν μιλά συχνά για τα προσωπικά του, οπότε όταν το κάνει είναι κάτι σπάνιο που δημιουργεί ντόρο. Αυτή τη φορά μέσα από το βήμα της εκπομπής του “Το πρωινό” μίλησε γι’ αυτά που έζησε όταν είχε χωρίσει με τη Φαίη Σκορδά και τα παιδιά τους ήταν μικρά σε ηλικία.

«Δεν σε κάνει κακό γονιό αν έχεις σχέση με μια γυναίκα. Ένα παιδί μηνών δεν έχει αντίληψη, αλλά ένα παιδί 10-12 χρόνων καταλαβαίνει πολύ περισσότερο. Είναι η ηλικία που αρχίζει να παρατηρεί και να ενδιαφέρεται για σχέσεις γύρω του.

«Θα έπρεπε να βριστώ με τους μισούς Έλληνες»

Κι εγώ για πάρα πολλά χρόνια αρνιόμουν ότι μπορεί να έχω μια σύντροφο και πολλοί νόμιζαν ότι είμαι μοναχός. Εδώ με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν “μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα”. Δεν είναι κακό, αν ήμουν γκέι, αλλά δεν…

Δεν τους έβριζα αυτούς που με έπαιρναν γιατί στην αγένεια και στη βλακεία έχω εθιστεί και έχω πάθει ανοσία τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αν ήταν να βριστώ, θα έπρεπε να βριστώ με τους μισούς Έλληνες.

«Να κρυφτώ σε ένα λαγούμι;»

Πάρα πολλά χρόνια κράτησα την προσωπική μου ζωή κρυφή και τώρα δεν την εκθέτω, αλλά τουλάχιστον δεν κρύβομαι, τι να κάνω, να κρυφτώ σε ένα λαγούμι; Για πάρα πολλά χρόνια κρυβόμουν γιατί θεωρούσα ότι τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συνέβαινε. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό.

Σίγουρα ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια σχέση. Τα λάθη και οι κακοτυχίες είναι για τους ανθρώπους. Τώρα, δεν κρύβομαι, αλλά επιλέγω πότε και πώς θα μοιραστώ τη ζωή μου».