Σε μια σοβαρή αποκάλυψη για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του, συνοδευόμενα από φωτογραφίες όπλων, λίγες ημέρες πριν από τη νοσηλεία του Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε ότι τα μηνύματα είχαν σταλεί μετά την παρουσίαση ενός θέματος στην εκπομπή του, σχετικά με τη διαφωνία που είχε προκύψει γύρω από ένα βιβλίο του Αντώνη Βουγιουκλάκη, αδελφού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, και τις αναφορές σε εκείνη.

«Επέλεξε με ποιο όπλο θέλεις να πεθάνεις»

«Θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί και θα το πω τώρα που προφανώς δεν μας βλέπει», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής, πριν περιγράψει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Όταν παρουσιάσαμε αυτό το θέμα, δέχθηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα, το λέω δημόσια για πρώτη φορά, από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Τα οποία απειλητικά μηνύματα ήταν κάποια όπλα…», είπε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε αναλυτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ισχυρίστηκε ότι έλαβε:

«Στα μηνύματα αυτά μου έστελνε φωτογραφίες όπλων, μου έγραφε τους τύπους των όπλων και μου έλεγε “είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επέλεξε με ποιο όπλο θέλεις να πεθάνεις”».

Γιατί δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι, παρά τη σοβαρότητα των απειλών, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καταγγελία, αν και ο Σταύρος Μπαλάσκας τον είχε συμβουλεύσει να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Δεν πήγα στην αστυνομία, παρόλο που με συμβούλευσε και ο Σταύρος Μπαλάσκας να πάω στην αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Ήταν δύο μέρες πριν τον βάλουν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εκτίμησε τότε ότι οι απειλές δεν θα γίνονταν πράξη και επέλεξε να μη δώσει συνέχεια.

«Καλώς ή κακώς δεν πήγα στην αστυνομία. Αν πήγαινα, θα έπρεπε να τον συλλάβουν. Μία μέρα μετά ανεβάζει αυτό το ακατάληπτο βίντεο και λίγες μέρες μετά τον πήγαν στην ψυχιατρική κλινική. Θλιβερό… Τι να απαντήσω στον άνθρωπο; Ούτε καν, τα έχω κρατημένα», κατέληξε.

Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία, όπως τόνισε, αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια.