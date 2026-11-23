Ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε ένα περιστατικό που του συνέβη όταν ενώ βρισκόταν στην πίστα κατέρρευσε! «Έχω πάθει κρίση πανικού πάνω στην πίστα. Ήταν μια αγχώδης διαταραχή που περνούσα σε μια περίοδο πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Ήμουν σε ένα tour με 70 lives. Είχα και τα μπουζούκια και αυτό το πράγμα λίγο με είχε αποσυντονίσει.

Ήταν μια στιγμή που δεν τη θυμάμαι και καλά. Κατέρρευσα και με πήραν από την πίστα. Ήμουν με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ήρθε και με βοήθησε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θυμάμαι να μπαίνει στο καμαρίνι μου, γιατί μετά από εμένα έβγαινε ο Νίκος. Απλά ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και όλο αυτό το πράγμα, με τη σκέψη ότι θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, με στρέσαρε», είπε στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;»

Το διαζύγιο και ο γιος

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το κομμάτι του «Τελειώσαμε Λοιπόν». «Νομίζω ότι το τραγούδι τα λέει όλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, τη στιγμή που το άκουσα, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε οι τραγουδιστές τα εκφράζουμε με τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες. Ο συνθέτης λέγεται Αλέξης Σέρκος. Οπότε, νομίζω ότι πιο πασιφανές από το τραγούδι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Το τραγούδι που έβγαλα τα λέει όλα.

Το τραγούδι αυτό εγώ το άκουσα μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέξης Σέρκος, μου έβαλε το “Τελειώσαμε Λοιπόν” χωρίς να του έχω πει τίποτα. Δεν είχα μιλήσει με κανέναν, δεν είχα κάνει τίποτα. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχω εγώ, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα. Του λέω “ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας”.

Με τον γιο μου γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Περνάω τέλεια. Ήμουν έτοιμος να γίνω πατέρας και δεν ξεχνάω αυτή την περίοδο της ζωής μου καθόλου. Προσπαθώ να περάσω στον Γεράσιμο το μέτρο. Αν πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι, θα πάρουμε ένα και όχι πέντε».