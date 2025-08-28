Γιώργος Λιβάνης: Το μυστικό της όμορφης σχέσης του με την Ανδρομάχη και η εξομολόγηση για τον γιο τους

Για την σχέση του με την Ανδρομάχη και την αρχή της γνωριμίας τους μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και εξήγησε ότι παλαιότερα υπήρξαν φίλοι.

«Γενικά οι ρυθμοί μου είναι λίγο πιο γρήγοροι. Της Ανδρομάχης είναι λίγο πιο αργοί. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια διαδικασία όταν είναι να ξαπλώσουμε. Η Ανδρομάχη έχει να βάλει όλες αυτές τις κρέμες, μπορεί να κάνει και μιάμιση ώρα κι εγώ μπορεί να κάνω 10 δευτερόλεπτα. Αφού στην αρχή, όταν τα είχαμε πρωτοβρεί, πήγαινα και κοίταζα. Αυτό που αγαπάω στη σχέση μας είναι όταν ξεκινήσουμε μία συζήτηση για κάτι σοβαρό, στο τέλος μπορεί να πεθάνουμε στα γέλια. Έτσι κι αλλιώς σαν φίλοι ξεκινήσαμε».

Σε έναν μήνα, ο γιος τους γίνεται ενός έτους και ο τραγουδιστής λέει χαρακτηριστικά: «Δεν το πιστεύω επί 12. Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».

Σε παλιαότερη συνέντευξή του ο τραγουδιστής είχε πει: «Όταν η Ανδρομάχη μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος τρελάθηκα. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και λέω θα φύγω. Πήρα το αμάξι, πήγα σε ένα βουνό και ούρλιαζα μόνος μου. Ήμουν ενθουσιασμένος… Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πολύ».