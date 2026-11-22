Για τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη, τη σχέση με τον γιο τους, αλλά και μια δύσκολη περίοδο που τον οδήγησε να καταρρεύσει πάνω στην πίστα, μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;».

Το τραγούδι που συνδέει με τον χωρισμό του

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο νέο του κομμάτι, «Τελειώσαμε Λοιπόν», εξηγώντας πως οι στίχοι του εκφράζουν όσα ο ίδιος δυσκολεύεται να περιγράψει για το τέλος του γάμου του.

«Νομίζω ότι το τραγούδι τα λέει όλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο την στιγμή που το άκουσα την ίδια στιγμή ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε οι τραγουδιστές τα εκφράζουμε με τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, ο συνθέτης Αλέξης Σέρκος τού παρουσίασε το τραγούδι το καλοκαίρι, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

«Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχω εγώ, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα, του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας», ανέφερε.

«Κατέρρευσα και με πήραν από την πίστα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε πριν από τέσσερα με πέντε χρόνια, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις είχαν γίνει εξαντλητικές.

«Έχω πάθει κρίση πανικού πάνω στην πίστα. Ήταν μια αγχώδης διαταραχή που περνούσα σε μια περίοδο πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Ήμουνα σε ένα tour με 70 lives. Είχα και τα μπουζούκια και αυτό το πράγμα λίγο με είχε αποσυντονίσει», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

«Ήταν μια στιγμή που δεν την θυμάμαι και καλά. Κατέρρευσα και με πήραν από την πίστα. Ήμουν με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ήρθε ο άνθρωπος με βοήθησε, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θυμάμαι να μπαίνει στο καμαρίνι μου, γιατί μετά από εμένα έβγαινε ο Νίκος».

Η σχέση με τον γιο του

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τον μικρό Γεράσιμο, τονίζοντας πως η πατρότητα ήταν κάτι που επιθυμούσε από νεαρή ηλικία.

«Με τον γιό μου γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Περνάω τέλεια. Ήμουν έτοιμος να γίνω πατέρας και δεν ξεχνάω αυτή την περίοδο της ζωή μου καθόλου», είπε, προσθέτοντας πως προσπαθεί να του μάθει την αξία του μέτρου.