Γιώργος Ματαράγκας: «Οι θαυμάστριες έκαναν χαμό - Έκανα μπάνιο και μου έλεγαν δώσε μου ένα αυτόγραφο»

Ο Γιώργος Ματαράγκας έκανε πολύ σεξ στα νιάτα του γιατί έρχονταν να τον δουν γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε τα όσα τρελά έζησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24. «Οι θαυμάστριες έκαναν χαμό. Κάτω από το σπίτι και παντού, ακόμα και στα γυρίσματα των ταινιών ερχόντουσαν να μας βρουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπέροχη η κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι τύποι που λένε ωχ, δεν μπορώ, δεν κάνω, ε όχι.

Σεβόμουν πάντα όλα τα παιδιά, όλους τους θαυμαστές, τις κοπέλες, τα αγόρια, όλους τους σεβόμουν πάντα, παρόλο που με έφεραν σε δύσκολη θέση. Δηλαδή έκανα μπάνιο και μου έλεγαν δώσε μου ένα αυτόγραφο. Λέω πού να σ’ το δώσω, δεν το έχω πάνω μου τώρα! Είναι τραγικό να μην σεβέσαι αυτούς που έρχονται και σε θαυμάζουν και σου λένε καλά λόγια. Στην αρχή μπορώ να πω ότι έκανα ό,τι να είναι. Τότε κάναμε πολύ σεξ!

Ερχόντουσαν γυναίκες από όλη την Ελλάδα για να με δουν! Από τη Μακεδονία, από την Κρήτη, από παντού, απίστευτες στιγμές. Και μετά βέβαια όταν εγώ παντρεύτηκα, μπήκαμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες καταστάσεις, αλλά το ’ζησα και το ευχαριστήθηκα. Υπήρξαν γυναίκες που μετά την πρώτη βραδιά ήθελαν και μια δεύτερη, η τρίτη μετά ήταν δύσκολη».

«Το παιδί μου είναι η ζωή μου όλη»

«Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου, αυτή τη στιγμή, είναι ο γιος μου. Είναι ένα παιδί 22 χρόνων, ένας κούκλος, ένας φοβερός τύπος, πολύ καλό παιδί. Σπουδάζει τώρα, μάλιστα τον περίμενε, ήρθε από την Ολλανδία γιατί είχε πάει να κάνει ένα Erasmus εκεί. Εμένα η ζωή μου όλη πια είναι το παιδί μου».