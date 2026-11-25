Τη δημοσίευση φωτογραφιών του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θέλησε να σχολιάσει η αδελφή του, Μαρία, μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Αφορμή στάθηκαν οι κάρτες που δημιουργούν και αναρτούν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και κανάλια, χρησιμοποιώντας τη μορφή του τραγουδιστή. Η Μαρία Μαζωνάκη ζήτησε να σταματήσουν οι ψηφιακές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πολλές όμορφες, αυθεντικές φωτογραφίες του.

«Χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του»

Με ήρεμο τόνο και χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα μέσα, η αδελφή του τραγουδιστή έστειλε το μήνυμά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο και το χαμόγελό του. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους δείχνουν τη στήριξη και τον σεβασμό τους.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες κ τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση.

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την στήριξη και τον σεβασμό σας».