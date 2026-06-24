Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα αποκαλύψει ο τραγουδιστής - Το χρονικό της κόντρας που διέλυσε την οικογένειά του

Αποφασισμένος να μιλήσει για όλα όσα έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με την κόντρα που έχει με την οικογένειά του είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που πρόσφατα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ανακοίνωσε ότι σύντομα θα μοιραστεί την αλήθεια του.

«Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ, για να μη στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους» ανέφερε.

Ο τραγουδιστής, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, αναμένεται να κάνει αποκαλύψεις με δεδομένα που θα ακουστούν για πρώτη φορά, σχετικά με τα όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο με την οικογένειά του και με τις ισορροπίες που προσπαθούσε να κρατήσει με τις αδελφές του και τους γονείς του. Κάτι που τελικά δεν κατάφερε, όταν ανακάλυψε όσα συνέβαιναν πίσω από την πλάτη του. Επέλεξε λοιπόν τον μόνο τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο, που θα γίνει αδιαμεσολάβητα και χωρίς καμία αλλοίωση.

Τα όσα συνέβησαν μέσα στην οικογένεια έγιναν επεισόδια σίριαλ που προβάλλινταν σχεδόν καθημερινά στην ελληνική τηλεόραση.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα με την οικογένειά του

Η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, υπήρξε για περισσότερα από 20 χρόνια, η πιο στενή συνεργάτιδα και μάνατζέρ του και ήταν εκείνη που διαχειριζόταν τα οικονομικά του. Κάποια στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε κινήσεις που προκάλεσαν τις υποψίες του και μάλιστα όπως δήλωσε ο δικηγόρος του διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες. Αναφέρθηκαν ακόμα και πλαστογραφήσεις υπογραφών και υφαρπαγή κινητής περιουσίας καθώς και παρεμβάσεις σε εταιρικά σχήματα χψρίς τη γνώση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα και κατέθεσε δύο αγωγές στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας έλεγχο για τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δικαστική διαμάχη ως ένα τεράστιο πλήγμα εμπιστοσύνης από δικούς του ανθρώπους και αποκάλυψε ότι οι σχέσεις με τους γονείς του δεν ήταν και οι καλύτερες εκείνη την περίοδο.

Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο

Η διαμάχη με την οικογένειά του πήρε σοβαρές διαστάσεις, όταν το καλοκαίρι του 2025 η μητέρα του Κλειώ και η αδελφή του Μαρία, κατέθεσαν αίτηση για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, επικαλούμενες προβλήματα υγείας και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Μετά από εισαγγελική εντολή και εξέταση από ψυχιάτρους, ο τραγουδιστής οδηγήθηκε για λίγες ημέρες σε ψυχιατρική κλινική, με την πλευρά του Μαζωνάκη να υποστηρίζει ότι ο εγκλεισμός έγινε ως μέσο πίεσης λόγω της οικονομικής τους διένεξης. Αντίθετα, οι γονείς και οι αδελφές του δήλωναν ότι η κίνηση αυτή έγινε αποκλειστικά από ανησυχία για την υγεία και τη συμπεριφορά του και αρνούνταν οποιοδήποτε δόλο.

Οι καταγγελίες για «κοριούς» παρακολούθησης

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής κατήγγειλε μέσω του δικηγόρου του, ότι στο σπίτι του βρέθηκε κρυμμένος κοριός, καθώς κάποιοι προσπαθούσαν να καταγράψουν τις ιδιωτικές του στιγμές, κάτι που η οικογένειά του αρνήθηκε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και ο τραγουδιστής ζητά την τιμωρία όσων τον έβλαψαν οικονομικά και ηθικά.