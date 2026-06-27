Γιώργος Μπαρτζώκας: Έριξε άκυρο στην μυθική πρόταση της Dubai BC που μετά στράφηκε στον Πασκουάλ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο λιμάνι του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, ο οποίος με την ομάδα της καρδιάς του την τελευταία πενταετία στη δεύτερη θητεία του στο ΣΕΦ κατέκτησε 12 τίτλους και συμμετείχε σε πέντε συνεχόμενα Final Four της Euroleague, θα αποτελούσε στόχο για κάθε μεγάλο πάγκο της διοργάνωσης, αν ήταν διαθέσιμος.

Επειδή το συμβόλαιό του έληγε στο τέλος της σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Dubai BC θέλησε να τον δελεάσει και για αυτό του είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου να αναλάβει την ομάδα από το καλοκαίρι και μετά, αν ολοκληρωνόταν η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος φυσικά δεν το σκέφτηκε στιγμή, αφού όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν δεν υπήρχε άλλη ομάδα για τον ίδιον πέρα από τους «ερυθρόλευκους» και για αυτό αρνήθηκε ευγενικά την τεράστια πρόταση που δέχθηκε.

Μάλιστα για αυτό και η Dubai BC προχώρησε γρήγορα στον επόμενο στόχο της, που ήταν ο Τσάβι Πασκουάλ και τον οποίον έπεισε κιόλας να αναλάβει το συγκεκριμένο πρότζεκτ έναντι του ίδιου ποσού που είχε προτείνει στον Έλληνα προπονητή (περίπου 3.000.000 δολάρια ανά σεζόν) για την επόμενη τριετία.

🚨 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πρόταση από τη Dubai BC ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά την απέρριψε άμεσα.#OlympiacosBC pic.twitter.com/eBp4YHWVCV — Small Ball Podcast (@smallballthepod) June 27, 2026

Η σύντομη δεύτερη θητεία του εξαιρετικού Καταλανού κόουτς στην Μπαρτσελόνα τον έκανε διαθέσιμο για την Dubai BC η οποία και πλέον έχει έναν καταξιωμένο προπονητή στη διάθεσή της.