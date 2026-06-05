Γιώργος Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τελείως λάθος - Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες»

Σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα ο Παναθηναϊκός AKTOR εμφανίστηκε πιο έτοιμος και με τον «σεληνιασμένο» Χέιζ-Ντέιβις(23π, 4ριμπάουντ) και επικράτησε με 68-58 του Ολμπιακού.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, είχε έντονο διάλογο με τον Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Σάββα Αρώνη, λίγο πριν κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις του.