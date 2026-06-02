Γιώργος Μπαρτζώκας: Το δίλημμα στους ψηλούς και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Stoiximan Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι», ερχόμενοι και από τη κατάκτηση της Euroleague, έχουν παίκτες που είναι ετοιμοπόλεμοι και «ορεξάτοι» με το μυαλό του προπονητή τους να γίνεται «σαλάτα».

Ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ και το κενό που αφήνει

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όπως δήλωσε ο ίδιος, δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αυριανό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δε θα καταφέρει να είναι διαθέσιμος για το Game 1. Ένα λοιπόν από τα βασικά «όπλα» του Έλληνα προπονητή θα παραμείνει εκτός. Το ερώτημα τώρα είναι ένα: Θα τοποθετηθεί στην 6δα των ξένων ο Σακίλ Μακκίσικ για να δώσει βοήθεια στη θέση «2» ή θα στηριχτεί ο προπονητής των Πειραιωτών στο ελληνικό «στοιχείο» και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη;

Ο Αμερικανός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει το «κλειδί» εμπιστοσύνης από τον Μπαρτζώκα και μάλιστα έχει και μία «τάση» να αναδεικνύει τον καλό του εαυτό απέναντι στον «αιώνιο». Φυσικά η επιλογή του 'Ελληνα προπονητή δε χρειάζεται να είναι για όλη τη σειρά αν από τα επόμενα παιχνίδια επιστρέψει κανονικά ο Ντόρσεϊ.

Το «αμπεμπαμπλόμ» στη θέση των ψηλών

Ο Ολυμπιακός, ευτυχώς γι' αυτόν έχει στη θέση «5» τρία ονόματα που αναρωτιέσαι ποιον να αφήσεις έξω και ποιον όχι. Πέρα από τον αναντικατάστατο για αυτά που προσφέρει Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο προπονητής των Πειραιωτών καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον πολύ ανεβασμένο Ντόντα Χολ και στον παίκτη που ουσιαστικά του «ξεκλείδωσε» το μυαλό στον τελικό με τη Ρεάλ, Ταιρίκ Τζόουνς. Ο δεύτερος όπως απέδειξε και στον τελικό είναι σε αρκετά καλό επίπεδο στο να «κυνηγάει» τα γκαρντ και να παίζει με αλλαγές, κάτι που απέναντι στα γκαρντ των «πράσινων», το χρειάζεσαι. Από την άλλη ο Χολ στο δεύτερο μισό της σεζόν απέδειξε ότι το να έχεις αυτόν τον παίκτη ως 3ο σου ψηλό είναι πολυτέλεια. Θα μπορούσε βέβαια ο προπονητής των Πειραιωτών να βάλει και τους 3 για να μη «σπάει» το κεφάλι του, αλλά έτσι θα χάσει μία θέση ξένου που μπορεί να τον βοηθήσει εκεί που «πονάει».

Επομένως οι επιλογές κυρίως στην 6δα των ξένων του Ολυμπιακού αναμένονται πολύ ενδιαφέρουσες. Πρώτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στις 3/6 και ώρα 21:00.