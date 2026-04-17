Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του - Το νέο ανακοινωθέν

Συνεχίζεται η μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό με τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της αποκατάστασης της βλάβης που προκάλεσε το ανεύρυσμα. Σύμφωνα με το νεότερο ανακοινωθέν των γιατρών για την πορεία της υγείας του: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες έχει ξεκινήσει η σταδιακή και προσεκτική μείωση των φαρμάκων καταστολής. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει, καθώς επιχειρείται να αξιολογηθεί η λειτουργία των νευρώνων του εγκεφάλου, η νευρολογική εικόνα του ασθενούς, αλλά και το επίπεδο συνείδησης και η ανταπόκρισή σε εξωτερικά ερεθίσματα.