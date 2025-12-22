Γιώργος Νινιός: «Όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους, δεν υπήρξα ποτέ ζεν πρεμιέ»

Για όμορφες συνεργασίες που έχει κάνει μέσα στην μακρόχρονη πορεία του, για τις δυσκολίες του επαγγέλματος αλλά και για ρόλους που έχει υποδυθεί μίλησε ο Γιώργος Νινιός στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, δεν το έχω υποστηρίξει ποτέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους» είπε αρχικά με διάθεση χιούμορ, ενώ στην συνέχεια μίλησε για τον συνάδελφό του Γιάννη Μπέζο.

«Ο Γιάννης Μπέζος είναι άνθρωπος που σε αφήνει να κυκλοφορείς τις ιδέες σου, ξέρει πολύ καλά να καταλαβαίνει τα άγχη και τις αγωνίες που έχουμε εμείς οι ηθοποιοί. Ο Γιάννης δουλεύει πολύ, αλλά μαζί του η δουλειά δεν είναι δουλεία».

Και παραδέχθηκε: «Όλοι έχουμε περάσει άσχημα σε δουλειές, είναι άγριο πράγμα και το βάρος το απίστευτο είναι πως δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις και να ξεφύγεις από όλο αυτό. Όταν δεν περνάω καλά, περιμένω να περάσει. Εάν σε μια δουλειά υπάρξουν προσβλητικές συμπεριφορές, άσχημες και ζόρικες και έχω την αίσθηση ότι ένα χέρι μου σφίγγει το λαιμό, το κόβω επί τόπου, δεν επιτρέπω σε κανέναν να περάσει τη γραμμή που έχω μέσα μου σε θέμα αξιοπρέπειας».

«Το μόνο που χάρηκα από την επιτυχία της σειράς “Βαμμένα κόκκινα μαλλιά” ήταν ότι κατάφερα να είμαι παρών στον ρόλο. Η αναγνωρισιμότητα που ήρθε στη ζωή μου δεν με απασχόλησε ποτέ. Με απασχόλησε παρακάτω τι θα γίνει, να μάθω, να δουλέψω, να προχωρήσω. Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.