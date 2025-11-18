Γιώργος Νταλάρας: Γουρλίδικη επίσκεψη με την γυναίκα του στο «Μπομπονέρα»

Στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Μπουένος Άιρες, βρίσκεται ο σπουδαίος καλλιτέχνης, Γιώργος Νταλάρας, μετά και την συναυλία που έδωσε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στο θέατρο Coliseo μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη.

Μαζί με την σύζυγο του, Άννα, έζησε από κοντά την φημισμένη ατμόσφαιρα του θρυλικού γηπέδου της Μπόκα Τζούνιορς το «Μπομπονέρα». Μάλιστα, η επίσκεψή του, συνέπεσε με την πρώτη θέση των «Σενέιζες», οι όποιοι καπάρωσαν την πρώτη θέση στης Ζώνης Α και το πλεονέκτημα έδρας στα επερχόμενα play-offs του Πρωταθλήματος Clausura!

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφίες από το γήπεδο του συλλόγου από το Μπούενος Αίρες, ενώ αστειεύτηκε πως η παρουσία του εκεί ήταν γούρικη για τους γηπεδούχους, όπου επικράτησαν με 2-0 της Τίγκρε.

«Στη Δημοκρατία της Μπόκα! Η φτωχική συνοικία στο λιμάνι από όπου ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό γήπεδο της BOCA που πήραν και το πρωτάθλημα. Τους φέραμε γούρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του.

Χάρισαν στον Νταλάρα φανέλα της Αργεντινής με το «10» του Μαραντόνα και του Μέσι

Ο Γιώργος Νταλάρας, λίγα 24ωρα πριν, βρέθηκε στο δημαρχείο της πόλης και τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη του Μπουένος Άιρες.

Μαζί με την τιμητική διάκριση, ο διάσημος ερμηνευτής έλαβε και μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το όνομά του και τον αριθμό «10» που έχουν φορέσει οι Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεχωριστή τιμή!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Νταλάρας, συνοδεύοντας την, με διάφορο φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση στο δημαρχείο της πρωτεύουσας της χώρας της Νότιας Αμερικής.