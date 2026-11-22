Μια συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε ο Γιώργος Ντάβλας, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν έξι μήνες από τον θάνατό της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, την κόρη τους, Βικτώρια, αλλά και αγαπημένους φίλους που εξακολουθούν να τη θυμούνται με αγάπη.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Ντάβλας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακαλώντας στιγμές από τη φιλία τους.

«Έξι μήνες από την ημέρα που πήγες στον Παράδεισο. Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη. Δεν θα ξεχάσω τις πλάκες μας με τον Μιχάλη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε λίγες λέξεις, ο καλός της φίλος εξέφρασε πόσο του λείπει, κρατώντας ζωντανές τις όμορφες αναμνήσεις που μοιράστηκαν.

Η πρόσφατη εμφάνιση της κόρης της στο «The Voice»

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η Βικτώρια Δέλλα έκανε μια εμφάνιση μέσω βιντεοκλήσης στο «The Voice», προκειμένου να στηρίξει τη φίλη της, Ραφαέλα, που συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ.

Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα έχει ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάνοντας τα πρώτα βήματα σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της.