Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, αλλά και το κοινό ολόκληρης της Ελλάδας στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος κηδεύτηκε σε μια λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας όπου λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, πολιτικοί, άνθρωποι των Τεχνών αλλά και οικογενειακοί φίλοι τον αποχαιρέτησαν με ένα λουλούδι.

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρο το δημοσιογραφικό στερέωμα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Άμεσα διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Πλήθος πολιτικών και ανθρώπων του πολιτισμού

Στη Ριστώνα παρευρέθηκαν όμως τόσο εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων αλλά και του κόσμου του πολιτισμού προκειμένου να τιμήσουν τον δημοσιογράφο που τους φιλοξενούσε επί πολλά χρόνια στην εκπομπή του.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε στη Ριτσώνα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη.

Την ίδια στιγμή έφτασε και ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους για τον φίλο του Γιώργο Παπαδάκη «Πέρα από τη δουλειά που ξέρετε ως οικοδεσπότης του ΑΝΤ1, γιατί και εμείς παιδιά του Φώσκολου ήμασταν, ήταν και του Πολιτισμού. Ποτέ δεν μας αρνήθηκε κάτι που του ζητήσαμε. Βοηθούσε πολύ όπως και έμαθα προχθές και στο Χαμόγελο του Παιδιού».

Στο αποτεφρωτήριο το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος έφτασε και αυτός με τη σειρά του για να αποχαιρετήσει τον γνωστό δημοσιογράφο ενώ από τη Νέα Αριστερά, το παρών έδωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Λίγο μετά τις 10:45, στη Ριτσώνα έφτασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρόντες ήταν και η πρώην γνωστή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Ελένη Μενεγάκη η οποία έφτασε στη Ριτσώνα μαζί με τον τέως σύζυγό της και πρώην διευθυντή προγράμματος του σταθμού, Γιάννη Λάτσιο.

Ο Γιάννης Λάτσιος, η Ελένη Μενεγάκη και ο Κωνσταντίνος Φλώρος στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης

Με αφορμή τη σημερινή τελετή, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι συντετριμμένη.

«Άλλες στιγμές για τη δημοσιογραφία»

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και γνωστός δημοσιογράφος, Αλέξης Διακόπουλος, μαζί με άλλους πρώην συνεργάτες του, θυμίζοντας πλευρές του Γιώργου Παπαδάκη:

«Για μένα η γνωριμία μου με τον Γιώργο έγινε θεσμικά όταν μέσω του Παντείου Πανεπιστημίου πήγα για δύο μήνες για πρακτική άσκηση κι έμεινα 15 χρόνια. Φτάνοντας και στη θέση του αρχισυντάκτη μαζί με την Άννυ Ζιώγα. Θυμάμαι όλα τα παιδιά με αγάπη. Στιγμές που μας ζυμώσανε στη δημοσιογραφία. Θα ήθελα να πω ότι θα ήταν ντροπή να γυρίζαμε πίσω με την κάμερα χωρίς να μας έχει βγει το θέμα. Ήταν μια άλλη εποχή για τη δημοσιογραφία, έπρεπε να ο στόχος να επιτευχθεί. Πολλές οι στιγμές που θυμόμαστε με τα παιδιά. Στιγμές και δύσκολες γιατί ο Γιώργος ήταν και απαιτητικός και γι’ αυτό δικαίως έμεινε στην κορυφή τόσα χρόνια, αλλά και στιγμές πραγματικά γλυκές».

Η μακρά διαδρομή του Γιώργου Παπαδάκη που αγαπήθηκε από γενιές τηλεθεατών

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από τον φίλο του αδερφού του. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.

Το συγκινητικό αντίο στο τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ένα ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός αποτέλεσε η τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη την Παρασκευή, 4 Ιουλίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με βαθιά συγκίνηση, είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, μετά από μια πορεία 34 ετών που καθόρισε την πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Μάλιστα, η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συναδέλφους του σε άλλες εκπομπές, οι οποίοι φρόντισαν να αφιερώσουν μέρος του προγράμματός τους, για να τον αποχαιρετήσουν και να του αποτίσουν έτσι, φόρο τιμής για τη συνολική του προσφορά στην τηλεόραση.



Αν και στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει στους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είπε για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα» με το φινάλε να πέφτει υπό τους ήχους του «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας. «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση» είχε πει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.



«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας», είχε πει.