Ο γνωστός ερμηνευτής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία του εξωτερικού, το οποίο περιλάμβανε όρο που δεν του επέτρεπε να μιλά δημόσια για τη σεξουαλική του ταυτότητα.

«Όχι απλά ας μην το κοινοποιήσουμε, υπέγραψα όρο στο συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα γι’ αυτό ανοιχτά. Θεωρούσαν μάλλον ότι έτσι θα χάσω κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Περρής εξήγησε πως η απόφασή του να μιλήσει δημόσια για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό δεν αποτέλεσε απλώς μια προσωπική εξομολόγηση, αλλά μια συνειδητή στάση ζωής.

«Για μένα το δημόσιο coming out μου ήταν μία καθαρά πολιτική πράξη. Ίσως γιατί όταν εγώ ήμουν έφηβος, θα ήθελα να έχω στον ορίζοντά μου κάποιον να μιλάει για αυτά», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας του, όταν δεν ένιωθε ασφαλής να εκφράσει ανοιχτά τον εαυτό του.

«Ένιωσα bullying στο σχολείο, μπορεί όχι στη βαριά μορφή του, αλλά και μόνο το ότι δεν ένιωθα την ασφάλεια να μιλήσω για αυτό σε κανέναν, γιατί φοβόμουν την κοροϊδία και τον χλευασμό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για κανένα παιδί», εξομολογήθηκε.

Ο τραγουδιστής τόνισε πως η προσωπική του εμπειρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μιλήσει δημόσια, θέλοντας να δώσει δύναμη σε νέους ανθρώπους που μπορεί να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις και να αισθάνονται μόνοι.

Με την εξομολόγησή του, ο Γιώργος Περρής έστειλε ένα μήνυμα αποδοχής και στήριξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να μπορεί κάθε άνθρωπος να εκφράζει ελεύθερα την ταυτότητά του χωρίς φόβο και προκαταλήψεις.