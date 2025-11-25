Γιώργος Πολυχρονίου: «Όταν έχεις 18 χρόνια διαφορά με το ταίρι σου, τρέχεις σαν τον Κεντέρη»

Ο Γιώργος Πολυχρονίου ήταν καλεσμένος της Έλενας Παπαβασιλείου στο “EQ” του Action 24 και μίλησε μαζί της για το πώς ξαναγεννήθηκε μέσα από τη μουσική, τις σχέσεις του με τις γυναίκες, τους παγκόσμιους θρύλους που γνώρισε..

Ο μεγάλος έρωτας

«Ήμουν έξι ετών, η αδερφή μου τρεισήμισι και ακούω ξαφνικά “Good God, I miss Molly” και παθαίνω ένα τρομερό σοκ. Όλα ξεκίνησαν τότε. Έγινε μια τρομερή έκρηξη μέσα μου. Η ζωή μου ξεκίνησε στα έξι μου. Κοιμόταν ο μπαμπάς με τη μαμά το μεσημέρι της Κυριακής και είχα δει λοιπόν ότι δίπλα στο σπίτι του θείου μου υπήρχε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά ήδη. Στη βιτρίνα του μαγαζιού κρέμονταν κάτι δισκάκια με ένα σχοινάκι μικρό. Τρελάθηκα. Κάθε Κυριακή την κοπάναγα από το σπίτι και πήγαινα στο Παγκράτι, δηλαδή μιλάμε τρία χιλιόμετρα τουλάχιστον για να δω από το κλειστό μαγαζί τον μεγάλο μου έρωτα».

«Κοιμόμουν με τα δισκάκια μου»

«Δακρύζω με τις παιδικές και εφηβικές μου αναμνήσεις. Μου βγαίνει, δεν επιλέγω περιστατικά. Μου βγαίνει όταν σκέφτομαι πώς απέκτησα τους 125.000 δίσκους μου. Ήμουν αδύνατος σαν τον Ντίνο Ηλιόπουλο διότι όλο το χαρτζιλίκι μου το έδινα στους δίσκους. Και για να πάρω έναν δίσκο, που τότε τους έπαιρνα μεταχειρισμένους στις πέντε δραχμές, έπρεπε να πάω με τα πόδια στην Ηφαίστου, στο Μοναστηράκι για να γλιτώσω τις 2 και 2 δραχμές που ήθελα στα εισιτήρια. Θα έβαζα άλλη μία δραχμή και θα έπαιρνα άλλο ένα δισκάκι. Και μετά κοιμόμουν με τα δισκάκια μου».

Διάσημοι θρύλοι

«Έχω δύο φωτογραφίες με τον Μάικλ Τζάκσον, η μία είναι σπίτι του και η άλλη σε ξενοδοχείο της Ρώμης που είχε καταλύσει εν όψει της συναυλίας Bad Tour. Όσες χώρες δεν μπορούσε να επισκεφτεί για διάφορους λόγους και είχαν υποκατάστημα της Sony στη χώρα τους μπορούσαν να πάνε στην πρεμιέρα της Πανευρωπαϊκής τουρνέ και να τον δουν από κοντά. Ήταν δύο τα θηρία. Ο Κούνσι Τζόουνς ήταν ο γίγαντας και ο Μάικλ Τζάκσον ο θρύλος».

«Το ραδιόφωνο έχει πάψει να είναι μόδα»

«Για το ραδιόφωνο, είναι τέλος εποχής. Ξέρεις ότι θα παίξουν τα τάδε τραγούδια. Υπάρχει και αυτό το αυστηρό playlist που βγάζει το κομπιούτερ με τη βοήθεια του τροφοδότη του που λέγεται διευθυντής προγράμματος, πολύ τυπικό, πολύ ξύλινο και πολύ άχρωμο και άοσμο. Έχει πάψει να είναι μόδα».

Απιστία

«Επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερης ηλικία σύντροφο και σύζυγο και η πρώτη και η δεύτερη. Δεκαοκτώ χρόνια διαφορά, πρέπει να τρέχεις, σαν τον Κεντέρη! Δεν ήμουν πιστός γιατί βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι, εφόσον η ζωή είναι άριστη, σε λατρεύει ο Θεός και πας καλά. Μην μου το αλλάζεις αυτό το σενάριο. Την άφηνα τη σύζυγο να πηγαίνει έξω. Γενικά ήμουν λίγο μοντέρνος αυτό λόγω και των 4 λονδρέζικων ετών που είδα διάφορα πράγματα. Εκεί έγινα άντρας. Με λίγα λόγια έχεις πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ την και ελεύθερη. Άσε να τη δουν και άλλοι».

Ο θυμός στην κοινωνία

«Σήμερα υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός, άγχος, νεύρα και επιθετικότητα λόγω της οικονομικής δυστοκίας. Δηλαδή οι μισές ελληνικές οικογένειες πραγματικά υποφέρουν και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που ακρίβυναν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Και οι μισθοί είναι παγωμένοι. Έχω δέκα δραχμές και μου φτάνουν για τρεις εβδομάδες. Εντάξει, θα προσπαθήσω να βγει άλλη μία».