Γιώργος Σαμπάνης: «Δεν λειτουργώ τα social media, δεν αντέχω την τρέλα και θέλω να ζω τη ζωή μου»

Στο καθιερωμένο bazaar του συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ έδωσε το παρών ο Γιώργος Σαμπάνης και κάνοντας δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών αναφέρθηκε και στα social media εξηγώντας ότι δεν είναι κάτι που τον αφορά.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media. Δεν την αντέχω αυτή τη τρέλα εγώ με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Φυσικά και υπάρχει η εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργούν και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι. Δε τα προλαβαίνεις όλα, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά που θέλεις να πηγαίνεις και για ένα φαγητό, να βλέπεις τα ανιψάκια σου – έχω δυο ανιψάκια – και να θες να κάνεις πράγματα, να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου» εξομολογήθηκε.