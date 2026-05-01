Γιώργος Χριστοδούλου: «Την γυναίκα την θεωρώ top, εμείς οι άνδρες είμαστε για κλωτσιές»

Για την αποχή του από την τηλεόραση, αλλά και την ανατροφή του μίλησε ο Γιώργος Χριστοδούλου που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno»

«Έχω γεννηθεί στο Κάιρο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αυτή η ευγένεια μου έχει μείνει από τους γονείς μου. Τους μιλούσα στον πληθυντικό. Μιλάγανε πάρα πολλές ξένες γλώσσες. Ο μπαμπάς μου μίλαγε επτά ξένες γλώσσες, η μαμά 2-3, το ίδιο και η αδελφή μου. Και υπήρχε αυτό που λέμε παλιάς εποχής κατάσταση, το οποίο έχει μια ποιότητα» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός και τόνισε: «Τη γυναίκα την θεωρώ top - το ίδιο συνέβαινε και με τον πατέρα μου - εμείς είμαστε για κλωτσιές, απλά πολλοί άνδρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό».

«Η τηλεόραση έχει κάτι μαζί μου», είπε για την τηλεοπτική του απουσία, ενώ αποκάλυψε πως ήταν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από την σειρά ''Η Λάμψη''.