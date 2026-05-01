Γιώργος Χριστοδούλου: «Την γυναίκα την θεωρώ top, εμείς οι άνδρες είμαστε για κλωτσιές»

Ο ηθοποιός μίλησε για τους τρόπους που έχει πάρει από τους γονείς του που τον ακολουθούν μέχρι σήμερα.

Φωτεινή Λασπά

Για την αποχή του από την τηλεόραση, αλλά και την ανατροφή του μίλησε ο Γιώργος Χριστοδούλου που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno»

«Έχω γεννηθεί στο Κάιρο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αυτή η ευγένεια μου έχει μείνει από τους γονείς μου. Τους μιλούσα στον πληθυντικό. Μιλάγανε πάρα πολλές ξένες γλώσσες. Ο μπαμπάς μου μίλαγε επτά ξένες γλώσσες, η μαμά 2-3, το ίδιο και η αδελφή μου. Και υπήρχε αυτό που λέμε παλιάς εποχής κατάσταση, το οποίο έχει μια ποιότητα» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός και τόνισε: «Τη γυναίκα την θεωρώ top - το ίδιο συνέβαινε και με τον πατέρα μου - εμείς είμαστε για κλωτσιές, απλά πολλοί άνδρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό».

«Η τηλεόραση έχει κάτι μαζί μου», είπε για την τηλεοπτική του απουσία, ενώ αποκάλυψε πως ήταν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από την σειρά ''Η Λάμψη''.

LIFE Showbiz

