«Γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου»: Η χαλαρή οικογενειακή φωτογραφία που μοιράστηκαν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ

15 χρόνια γάμου συμπλήρωσαν την Τετάρτη 29 Απριλίου ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, και το γιόρτασαν με μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους την οποία μοιράστηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αυθόρμητη αυτή εικόνα, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πασχαλινών διακοπών τους στην Κορνουάλη από τον έμπιστο βασιλικό φωτογράφο Ματ Πόρτεους, αποτυπώνει τη χαμογελαστή πενταμελή μελλοντική βασιλική οικογένεια σε μια ήρεμη στιγμή: να συνομιλούν, να γελούν και να απολαμβάνουν την απλότητα της συντροφικότητας, ξαπλωμένοι στο πράσινο γρασίδι.

Σε έναν διακριτικό φόρο τιμής προς τη μητέρα της οικογένειας, η πριγκίπισσα Κέιτ βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης. Φορά ένα ριγέ πουλόβερ και λευκό τζιν, ενώ τα πόδια του πρίγκιπα Λούις ακουμπούν πάνω στα δικά της. Το βλέμμα της είναι στραμμένο προς τα δύο μικρότερα παιδιά της, με την πριγκίπισσα Σάρλοτ να είναι ξαπλωμένη στην άκρη, ντυμένη με σορτς.

Στην άλλη πλευρά, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ χαμογελά στον γιο του, τον τρίτο στη σειρά διαδοχής, πρίγκιπα Τζορτζ, ενώ έχει τρυφερά το δεξί του χέρι γύρω από την Όρλα, το αγαπημένο μαύρο κόκερ σπάνιελ της οικογένειας. Και οι πέντε είναι ξυπόλητοι, ντυμένοι με άνεση, σαν να αφήνονται για λίγο μακριά από τους επίσημους ρόλους τους, σε μια στιγμή γαλήνης που θυμίζει παιδικά καλοκαίρια. Η φωτογραφία πιθανότατα τραβήχτηκε κοντά στην παραλία, εκεί όπου πρόσφατα απαθανατίστηκαν και οι εικόνες του πρίγκιπα Λούις για τα όγδοα γενέθλιά του.

Το μήνυμα που τη συνόδευε ήταν απλό αλλά γεμάτο νόημα: «γιορτάζοντας 15 χρόνια γάμου», συνοδευόμενο από μια κόκκινη καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το πριγκιπικό ζευγάρι της Αγγλίας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 29 Απριλίου 2011, σε μια λαμπερή τελετή την οποία παρακολούθησαν περίπου 37 εκατομμύρια Βρετανοί σε ζωντανή μετάδοση από το Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Εκατομμύρια άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από την εκκλησία και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, γιορτάζοντας μια ένωση που τότε έμοιαζε με παραμύθι και που σήμερα συνεχίζει, πιο ήσυχα αλλά πιο ουσιαστικά, μέσα από τις μικρές, καθημερινές στιγμές μιας δεμένης οικογένειας.