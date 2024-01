Γιορτή του αθλητισμού στο ΟΑΚΑ για τους RUNNERS OF THE YEAR by TihioRace

Για 3 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιούνται τα βραβεία RUNNERS OF THE YEAR by TihioRace! Η μεγάλη γιορτή του δρομικού κοινού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ (Basket Arena) του Ολυμπιακού Σταδίου.

Τα βραβεία RUNNERS OF THE YEAR by TihioRace, έχουν σαν στόχο τους να προβάλουν και να τιμήσουν τους Έλληνες Δρομείς που διακρίθηκαν την χρονιά που μας πέρασε. Πέραν των Δρομέων, θα είναι μία επί πλέον ευκαιρία να βραβεύσουμε και άλλες ειδικές κατηγορίες Ανθρώπων και ενεργειών που η ύπαρξη τους στους αθλητικούς χώρους τιμούν τον Ελληνικό Αθλητισμό και μας κάνουν περήφανους!

Το κύριο μήνυμα και αυτής της εκδήλωσης από το TihioRace, είναι ότι η αναγνώριση και η προβολή των Αθλητών μας, αλλά και εξαιρετικών ενεργειών που προάγουν το Αθλητικό ιδεώδες, θα συνεχίσει να είναι στις προτεραιότητες μας! Το έχουμε όλοι ανάγκη, σε μία περίοδο όπου τα Πρότυπα, το Ήθος και η Αισιοδοξία που παράγει ο Αθλητισμός πρέπει να βγουν μπροστά! Αθλητές, προπονητές, δρομείς, φίλοι και συγγενείς, εθελοντές και φίλοι του TihioRace, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούμε για να ανταλλάξουμε απόψεις, να απολαύσουμε τη βραδιά αλλά πάνω από όλα για να χειροκροτήσουμε τους αθλητές που βραβεύονται και ανάμεσά τους είναι:

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, για τρεις συνεχόμενες χρονιές νικητής του Σπάρταθλου όπου φέτος έσπασε και το ρεκόρ διαδρομής!

Ο νικητής του 40 ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Παναγιώτης Καραϊσκος

Η νικήτρια του 40 ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Γκλόρια Πριβιλέτζιο

Η Μαρινάκου Αναστασία, ο Μάριος Αναγνώστου, ο Νούλας Ευάγγελος, η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, ο Μανώλης Πούρικας και πολλοί άλλοι αθλητές.

Με την παρουσία τους θα μας τιμήσουν: ο Υφυπουργός δικαιοσύνης κος Μπούγας Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού κος Φλουρής Μύρων, ο Γενικός Συντονιστής του ΟΑΚΑ κος Χαλιορής Κων/νος, η Πρόεδρος της ΦΛΟΓΑΣ (Σύλλογος παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια) κα Τριφωνίδη Μαρία, ο Δήμαρχος Δωρίδας κος Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφεριάρχης Φωκίδας κος Δελμούζος, ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ κος Θεοδωρακόπουλος, εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, η πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων κα Αρκά και πολλοί ακόμη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Tihio Race.