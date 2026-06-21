Γιορτή του Πατέρα: Οι διάσημοι μπαμπάδες της ελληνικής showbiz μιλούν για τα παιδιά τους

Η Γιορτή του Πατέρα είναι μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα, καλλιτέχνη, παρουσιαστή ή δημοσιογράφο, υπάρχει ένας άνθρωπος που στο τέλος της ημέρας αφήνει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να φορέσει τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του: αυτόν του μπαμπά. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, γνωστοί Έλληνες της showbiz μιλούν για τα παιδιά τους, τις αγωνίες, τις χαρές και τα μαθήματα που τους χάρισε η πατρότητα.

Σάκης Ρουβάς: «Στα παιδιά μου δεν είμαι σταρ, είμαι μπαμπάς»

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ αφήνει πίσω τα φώτα της σκηνής όταν επιστρέφει στο σπίτι του. Μαζί με την Κάτια Ζυγούλη μεγαλώνουν τέσσερα παιδιά, με τον ίδιο να δηλώνει πως η πατρότητα είναι ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του.

Νίκος Ορφανός: «Με την πατρότητα ανακάλυψα ξανά τον κόσμο»

Ο ηθοποιός έχει περιγράψει την πατρότητα ως μια ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης και βαθιάς αυτογνωσίας. Μάλιστα, έχει συγκινήσει μιλώντας για τη δύσκολη περίοδο που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, μια μάχη που τελικά κέρδισε.

Γιάννης Πλούταρχος: Μια οικογένεια με επίκεντρο τη μουσική

Πατέρας πέντε παιδιών, ο Γιάννης Πλούταρχος έχει δημιουργήσει μια από τις πιο δεμένες οικογένειες της ελληνικής showbiz. Ο ίδιος δεν κρύβει την περηφάνια του βλέποντας τα παιδιά του να ακολουθούν τα δικά τους όνειρα, ενώ δύο από αυτά έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι.

Γιώργος Λιανός: «Η Βαλέρια ήταν σαν να έδεσε όλο το γλυκό»

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο Γιώργος Λιανός έχει παραδεχτεί πως η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του ήταν να βρει ισορροπίες ανάμεσα στις διαφορετικές φάσεις της προσωπικής του ζωής. Όπως έχει πει, η γέννηση της μικρής Βαλέριας ένωσε ακόμη περισσότερο την οικογένεια, χαρίζοντάς του μια αίσθηση πληρότητας.

Νίκος Συρίγος: «Πατέρας σημαίνει να είσαι παρών»

Ο δημοσιογράφος έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της παρουσίας στη ζωή των παιδιών. Πατέρας δύο κοριτσιών, θεωρεί πως το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία τους.

Σίλας Σεραφείμ: «Δεν σπουδάζεις πατέρας, απλώς προσπαθείς για το καλύτερο»

Ο γνωστός stand up comedian, πατέρας δύο αγοριών, πιστεύει πως η πατρότητα είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης. Μέσα από τα παιδιά του έμαθε την υπομονή, την τρυφερότητα και την αυταπάρνηση, ενώ δηλώνει πως το μόνο που εύχεται είναι να τον θυμούνται με χαμόγελο.

Γιώργος Θεοφάνους: «Τα παιδιά μου είναι οι πιο αυστηροί κριτές μου»

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μπορεί να έχει υπογράψει αμέτρητες επιτυχίες, όμως θεωρεί πως το μεγαλύτερο επίτευγμά του είναι τα τέσσερα παιδιά του. Όπως έχει αποκαλύψει, οι πιο αυστηροί κριτές του δεν είναι το κοινό αλλά τα ίδια του τα παιδιά.

Στέλιος Κρητικός: «Θέλω τα παιδιά μου να είναι χαρούμενα»

Ο αγαπημένος ηθοποιός και πατέρας τεσσάρων παιδιών έχει ξεκαθαρίσει πως η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να μεγαλώσει παιδιά γεμάτα ασφάλεια, αγάπη και χαρά. Για εκείνον, η πιο μεγάλη ανταμοιβή είναι να βλέπει τα παιδιά του να γελούν και να απολαμβάνουν την παιδική τους ηλικία.

Κάθε πατέρας έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του αγωνίες και τις δικές του στιγμές συγκίνησης. Κοινός παρονομαστής, όμως, για όλους είναι η αγάπη που αλλάζει τα πάντα και ο ρόλος που, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, είναι ο πιο απαιτητικός αλλά και ο πιο όμορφος της ζωής τους.