Γιος Μιχάλη Μόσιου: «Είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά για το τέλος του πατέρα μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας»

Ξέσπασε ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, Γιάννης, για τον τρόπο που ο Μάρκος Λεζές μίλησε σε εκπομπή της τηλεόρασης για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου σε ηλικίας 79 ετών. Σε ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καταρχάς θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει για τον πατέρα μας. Πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε το πόσο τον αγαπουσε ο κόσμος. Μας δώσατε μια σπίθα δύναμης μέσα στο σκοτάδι της θλίψης μας.

Δεύτερον, και κυριότερο, ως οικογένεια αισθανόμαστε “βιασμένοι”. Μέσα στον πόνο μας, είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας. Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια».

«Δεν ήρθε να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του»

Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο.

Αισθανθήκαμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και προδοσία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδελφό του, δεν βρέθηκε δίπλα μας να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του. Την ίδια ημέρα, επέλεξε να προβάλλει δημόσια το προσωπικό του έργο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος υπερβολικά χαμηλών τόνων που πάνω απ' όλα είχε αξιοπρέπεια και ουδέποτε έδινε δικαιώματα. Και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες πληγώνει βαθιά τη μνήμη του και τη δική μας υπόσταση.

Το σπίτι μας στην Κερατέα ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί ήταν το καταφύγιό του, εκεί ηρεμούσε, εκεί ήθελε να περνά τον χρόνο του. Ο ίδιος είχε εκφράσει πολλές φορές ότι, όταν θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, θα ήθελε να φύγει ακαριαία, στο σπίτι του. Χωρίς να παιδευτεί και χωρίς να παιδέψει.

Αυτό ακριβώς συνέβη. Η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξέλιξη. Έζησε όπως ο ίδιος επέλεξε, έφυγε ακριβώς όπως ο ίδιος ευχόταν και έφυγε στον τόπο που αγαπούσε, γεμάτος. Φροντίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή αδέσποτα ζώα. Αυτό είναι το μόνο που αξίζει να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κιτρινισμοί και εικασίες που αδικούν έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με αξιοπρέπεια.

Με αυτή την ανάρτηση θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε και με κάποιον τρόπο να βρούμε τη δύναμη να ορθοποδήσουμε».