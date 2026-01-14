Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έκανα εξωσωματική, έχασα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου»

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ήταν καλεσμένη στη “Super Κατερίνα” και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της, αλλά και το πώς έφτασε σε αυτήν μετά από δύο εξωσωματικές! «Είμαστε από τις περιπτώσεις που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου».

«Θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ»

«Δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε, κάθε μέρα γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πολύ. Έκανα τάμα στη Σύμη και με έναν μαγικό τρόπο -το λέω και συγκινούμαι- έφτασε και στα χέρια μου μια μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία, με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ. Οπότε κρατάω την πίστη από τη μια και τους γιατρούς μου από την άλλη».

«Οι γυναίκες χρειαζόμαστε σεβασμό»

«Εγώ μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, απέβαλα, έκανα θεραπείες, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική, ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ακόμα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου.

Οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό, γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά. Όλοι κάτι λέμε για τις ζωές των άλλων, αλλά πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε όλους όσοι παλεύουν να γίνουν γονείς με όποιον τρόπο».