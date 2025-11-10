Γιούλη Τσαγκαράκη για θεία Σταματίνα: «Ασχολήθηκα με τη βαθιά μοναξιά που δεν μπορούσε να εξηγήσει»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” και σχολίασε τον πρώτο ίντερσεξ χαρακτήρα που είδαμε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, μέσα από τις “Σέρρες” του Γιώργου Καπουτζίδη και τη μεγάλη απήχηση που είχε στους τηλεθεατές. «Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίντερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε και αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό.

«Συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι»

Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν “ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα”. Οι περισσότεροι έγραφαν: “Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι”. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.

«Φτάνει, μέχρι εδώ»

Ξέρεις τι είναι αυτό για τη θεία Σταματίνα; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει”. Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”».