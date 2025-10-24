Γιούλη Τσαγκαράκη: «Κάθε σπίτι στη χώρα μας έχει τον δικό του Νετανιάχου, τον δικό του Τραμπ».

Η Γιούλη Τσαγκαράκη που για δεύτερη σεζόν υποδύεται τη θεία Σταματίνα στην κομεντί του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», μίλησε στη LIFO για την εμπειρία της από τη σειρά, αλλά και το πώς δέχτηκε την αντίδραση του κοινού για τον ίντερσεξ χαρακτήρα που έφτιαξε ο δημιουργός.

«Πάντα με ενδιέφερε στους ρόλους να φαίνονται οι ρωγμές. Επιλέγω συνειδητά να ρωτώ τους σεναριογράφους αν θα δούμε τις πιο εσωτερικές πτυχές ενός χαρακτήρα. Όσον αφορά τη σκηνή όπου η θεία Σταματίνα μαθαίνει ότι είναι ίντερσεξ -εκείνη που έγινε viral-, πιστεύω πως άγγιξε το κοινό γιατί αποκάλυψε, με σπάνια ευαισθησία, ένα θέμα που συχνά παραμένει ταμπού. Εμένα, αυτό που με ενδιέφερε ήταν το κενό και η θλίψη που ήθελε να εκφράσει η Σταματίνα εκείνη τη στιγμή.

«Ο κόσμος ψάχνει κάτι που να τον αγγίζει πραγματικά»

Ο Γιώργος, με την ανατροπή που έδωσε στον χαρακτήρα, εστίασε στο γεγονός ότι αυτή η γυναίκα θέλει απλώς να ανήκει κάπου. Ανέδειξε και “σκάλισε” τη βαθιά της μοναξιά. Και νομίζω πως εκεί ακριβώς συνδέθηκε ο κόσμος. Παράλληλα, με συγκίνησε το ότι έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, τόσο από άτομα της ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητας όσο και από οικογένειες που είδαν κάτι δικό τους στη θεία Σταματίνα.

Μου αρέσει, επίσης, που στο 90% των μηνυμάτων υπάρχει η λέξη “γελάω”. Δεν είναι λίγο αυτό, ειδικά για την εποχή μας. Ο κόσμος έχει κουραστεί από τη συνεχή ανακύκλωση της βίας, από σειρές που ποντάρουν σε δολοφονίες και βιασμούς. Ψάχνει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που να τον αγγίζει πραγματικά.

«Μια ιστορία που οφείλουμε να σεβαστούμε»

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνοι που βρομίζουν και εκείνοι που καθαρίζουν. Εγώ θέλω να ανήκω στους δεύτερους. Δεν θα επιλέξω να επιτεθώ σε όποιον ρυπαίνει, προτιμώ απλώς να πάω και να καθαρίσω. Αυτή είναι και η ουσία του μηνύματος του ρόλου της θείας Σταματίνας.

Οφείλουμε, στη ζωή μας, να μπαίνουμε στη θέση των άλλων. Ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του. Ως εκ τούτου, πίσω από κάθε ανθρώπινη φιγούρα υπάρχει μια ιστορία που όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε και να κατανοήσουμε. Ας κοιτάξει ο καθένας μέσα στη δική του οικογένεια. Και μακάρι η τηλεόραση να αποκτήσει έναν εκπαιδευτικό ρόλο».

«Φωνάζουν από το πρωί ως το βράδυ»

Η ηθοποιός είχε βιώσει την κακοποίηση όταν ήταν παιδί και μάλιστα μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον με έναν πατέρα που φώναζε συνεχώς και δημιουργούσε εντάσεις. «Μεγαλώσαμε σε μια εποχή όπου, δυστυχώς, το ξύλο θεωρούνταν φυσιολογικό. Ας μην μας ξαφνιάζει, όμως, ότι στη χώρα μας βιώνουμε μικρές “Γάζες”. Κάθε σπίτι έχει τον δικό του Νετανιάχου, τον δικό του Τραμπ. Όταν ένας γονιός βρίσκεται μέσα στο σπίτι και ουρλιάζει λέγοντας στα παιδιά του “θα κάνεις ό,τι σου πω”, ποια είναι πραγματικά η διαφορά; Φωνάζουν από το πρωί ως το βράδυ κι ακόμη και τα πιο απλά πράγματα γίνονται με φωνές και τιμωρίες. Οι μεν σκοτώνουν με τα όπλα· οι άλλοι σκοτώνουν ψυχικά.

Ζούμε σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε. Οι άνθρωποι χρειάζεται να εκπαιδευτούν στο να ακούν. Ας σταματήσουμε να είμαστε μια κοινωνία που κωφεύει σε ό,τι την ενοχλεί. Ακούω, ακούω, ακούω - αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς. Αν μάθουμε να ακούμε, το τέρας μέσα μας θα γίνει διαχειρίσιμο. Μας έχει φάει αυτό το έρημο το “εγώ”. Άνθρωποι πεθαίνουν γι’ αυτό το άτιμο το “εγώ”. Κι είναι πολύ κρίμα».