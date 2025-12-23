Γιόβιτς: Τα γενέθλιά στο Βελιγράδι με την καλλονή σύντροφό του και... κιτρινόμαυρη τούρτα (vid)

Ο Λούκα Γιόβιτς γιόρτασε τα 28α γενέθλιά του στο Βελιγράδι με ένα εντυπωσιακό πάρτι από το οποίο δεν έλειψε το κιτρινόμαυρο χρώμα.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ από την Δευτέρα το πρωί βρίσκονται σε άδεια, παίρνοντας μερικές μέρες χαλάρωσης ενόψει της δύσκολης συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Γιόβιτς που σήμερα (23/12) κλείνει 28 χρόνια ζωής, επέλεξε να γιορτάσει την ημέρα αυτή στο Βελιγράδι, με τους στενούς του φίλους και φυσικά με την εκθαμβωτική σύντροφό του να είναι στο πλάι του.

Ο Σέρβος επιθετικός έσβησε μια κιτρινόμαυρη τούρτα, που είχε ένα κασκόλ της ΑΕΚ και την φανέλα με το νούμερο 9 που φοράει στην Ενωση.

Η εντυπωσιακή σύζυγός του Σοφία Μιλόγεβιτς ανέβασε κάποια βίντεο στο προφίλ της στο instagram, που δείχνει τον άσσο της ΑΕΚ να σβήνει τα κεράκια του, και να παίρνει ένα φιλί από την σύντροφό του.

Δείτε το βίντεο της συντρόφου του