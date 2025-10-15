Γιούλη Τσαγκαράκη: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί από τους γονείς μου... τους συγχώρεσα»

Η τηλεοπτική «θεία Σταματίνα» από τις «Σέρρες», Γιούλη Τσαγκαράκη, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια που δεν ήταν καθόλου εύκολα.

«Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί, έχω φάει ξύλο. Οι γονείς πρέπει να σταματήσουν την κακοποίηση χθες, δεν είναι μόνο η σωματική, υπάρχει και σε άλλες μορφές, ακόμα και ένα άγριο κοίταγμα. Ο κύκλος του κακού πρέπει να σταματήσει. Η κακοποίηση καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και την κουβαλάει μία ζωή και φέρνει το παρελθόν στο παρόν»

«Έχω βιώσει την κακοποίηση ως παιδί, έπρεπε να δοθούν απαντήσεις πολλές, να τακτοποιηθούν αρκετά πράγματα για να έρθει η συγχώρεση και από την μια πλευρά και από την άλλη και να ησυχάζει η ψυχή σιγά σιγά. Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί και ζήτησα συγγνώμη για την μετέπειτα συμπεριφορά μου, που έριχνα τις ευθύνες ακόμα σε αυτούς. Δεν υπάρχει λόγος πλέον, έχει τελειώσει, είμαι ενήλικας.

Ό,τι έζησα μικρή το έζησα γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Πλέον έφτασα στα 50 και δεν μπορώ να τους ρίχνω άλλες ευθύνες. Είναι δική μου η ζωή, είναι ευθύνη μου το πώς πορεύομαι στη ζωή.