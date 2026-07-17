Γιούνις Νιούτον Φουτ: Η επιστήμονας που προέβλεψε την κλιματική κρίση και δικαιώθηκε 170 χρόνια μετά

Το 1856, όταν οι περισσότεροι επιστήμονες προσπαθούσαν ακόμη να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η ατμόσφαιρα της Γης, μια γυναίκα κατάφερε να περιγράψει τον μηχανισμό που σήμερα γνωρίζουμε ως φαινόμενο του θερμοκηπίου.



Η Γιούνις Νιούτον Φουτ (Eunice Newton Foote) απέδειξε, μέσα από ένα απλό αλλά ευφυές πείραμα, ότι το διοξείδιο του άνθρακα απορροφά περισσότερη θερμότητα από τον κοινό αέρα. Το συμπέρασμά της ήταν εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή: αν αυξηθεί η συγκέντρωση του CO₂ στην ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της Γης θα αυξηθεί.



Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η επιστημονική κοινότητα επιβεβαιώνει ότι είχε δίκιο.

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Ένα πείραμα που άλλαξε την επιστήμη



Η Φουτ τοποθέτησε θερμόμετρα μέσα σε δύο γυάλινους κυλίνδρους. Ο ένας περιείχε απλό αέρα και ο άλλος διοξείδιο του άνθρακα. Όταν εκτέθηκαν στο ηλιακό φως, ο κύλινδρος με το CO₂ θερμάνθηκε αισθητά περισσότερο.



Από αυτή την παρατήρηση κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που θεωρείται σήμερα θεμέλιο της επιστήμης του κλίματος: η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Μια γυναίκα απέναντι στα εμπόδια της εποχής



Η Γιούνις Νιούτον Φουτ γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 17 Ιουλίου 1819 στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου οι γυναίκες ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από την επιστημονική κοινότητα.



Παρά τα εμπόδια, σπούδασε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που ενθάρρυνε τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες και πραγματοποίησε τα πειράματά της με δικά της μέσα.



Δεν περιορίστηκε όμως στην επιστήμη. Υπήρξε και δραστήρια υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, συμμετέχοντας το 1848 στο ιστορικό Συνέδριο του Σενέκα Φολς και υπογράφοντας τη Διακήρυξη των Συναισθημάτων, το πρώτο μεγάλο μανιφέστο για την ισότητα των φύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναγνώριση άργησε να έρθει



Παρότι δημοσίευσε δύο πρωτοποριακές εργασίες –τις πρώτες μελέτες φυσικής που δημοσιεύθηκαν από γυναίκα στις ΗΠΑ– η ίδια δεν είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει προσωπικά τα αποτελέσματά της στην επιστημονική κοινότητα.



Την εργασία της διάβασε το 1856 ένας άνδρας συνάδελφος στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης, καθώς οι γυναίκες δεν είχαν ακόμη ισότιμη θέση στους επιστημονικούς θεσμούς.



Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ιρλανδός φυσικός Τζον Τίνταλ επιβεβαίωσε με πιο εξελιγμένα πειράματα ότι το διοξείδιο του άνθρακα συγκρατεί θερμότητα. Για πολλές δεκαετίες, ωστόσο, το όνομα της Φουτ παρέμεινε σχεδόν άγνωστο και η συμβολή της υποτιμήθηκε.

Όταν οι προειδοποιήσεις έγιναν πραγματικότητα



Οι ιδέες της Φουτ αποτέλεσαν τη βάση για τις μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη.



Το 1896 ο Σβάντε Αρρένιους υπολόγισε για πρώτη φορά ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά το παγκόσμιο κλίμα, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα οι επιστήμονες άρχισαν να συνδέουν ευθέως την καύση άνθρακα με την άνοδο της θερμοκρασίας.



Σήμερα, με τη συγκέντρωση του CO₂ στην ατμόσφαιρα να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών και την κλιματική κρίση να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλανήτη, η προειδοποίηση της Φουτ μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η επιστήμονας που δικαιώθηκε έναν αιώνα αργότερα



Η Γιούνις Νιούτον Φουτ πέθανε το 1888 χωρίς να γνωρίσει την αναγνώριση που της άξιζε.



Σήμερα, όμως, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της κλιματικής επιστήμης. Η ανακάλυψή της δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ατμόσφαιρα της Γης, αλλά υπενθυμίζει και κάτι ακόμη: ότι οι μεγάλες επιστημονικές τομές δεν αναγνωρίζονται πάντα όταν γεννιούνται.



Μερικές φορές χρειάζονται περισσότερο από εκατό χρόνια για να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην ιστορία.