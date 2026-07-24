Γιούργκεν Κλοπ: Ξέσπασε προς τους Γερμανούς δημοσιογράφους στην παρουσίασή του - Αυτός είναι ο λόγος

🚨💣 Jürgen Klopp addressing the German public during his introductory press conference as the new Bundestrainer:



“I’m not doing this job for myself. I’m doing it for you. I’m taking this job even though I’ve seen how you’ve treated Julian Nagelsmann. I’m taking it even though… pic.twitter.com/ObZzazfUS6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής(24/7), ως ο επίσημος νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας και μία «επίθεση» προς τους δημοσιογράφους της χώρας προκάλεσε ερωτήματα.

Ο Γερμανός απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους, θέτοντας «κόκκινες γραμμές» και απειλώντας με παραίτηση σε περίπτωση που δει συμπεριφορές που δεν θεωρεί αποδεκτές.

Τι δήλωσε:

«Αν πειράξετε την «οικογένειά» μου, έφυγα. Αν νομίζετε ότι είμαι «σκουπίδι», να μου το πείτε κατάμουτρα και θα φύγω άμεσα, χωρίς αποζημίωση.

Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω, χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο πείτε ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Αν η DFB πει ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα φύγω. Κρίνετέ με αν κάτι δεν λειτουργήσει.

Χαίρομαι να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Ιδανικά, αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου».

Έπειτα έκανε μία αναφορά σε συναδέλφους

«Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για τον εαυτό μου. Την κάνω για εσάς. Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Την αναλαμβάνω παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Τόμας Τούχελ».

🚨💣 Jürgen Klopp addressing the German public during his introductory press conference as the new Bundestrainer:



“I’m not doing this job for myself. I’m doing it for you. I’m taking this job even though I’ve seen how you’ve treated Julian Nagelsmann. I’m taking it even though… pic.twitter.com/ObZzazfUS6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026

Ο Κλοπ ήταν φανερά ενοχλημένος από τα επικριτικά σχόλια προς τους συναδέλφους, θεωρώντας άδικη και κακόβουλη την επίθεση που δέχτηκαν και συνεχίζουν να δέχονται από τα μέσα ενημέρωσης, θεωρώντας πως δεν τους σεβάστηκαν για όσα έχουν προσφέρει στο γερμανικό ποδόσφαιρο.