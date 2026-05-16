Γιούτο Ναγκατόμο: «Λύγισε» όταν ανακοινώθηκε η 5η συμμετοχή του σε Μουντιάλ

Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ιαπωνίας, ο Γιούτο Ναγκατόμο στα 39 του θα συμμετέχει για 5η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πολύμπειρος μπακ πλέον αγωνίζεται στο Τόκιο, ενώ έχει μια λαμπρή καριέρα με τις Ίντερ, Γαλατάσαραϊ και Μαρσέιγ. Πλέον, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή καθώς θα δώσει το παρών στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Μεξικό και Καναδά με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας.

Η στιγμή της ανακοίνωσης

Ufff, el llanto de Yuto Nagatomo al escuchar su nombre en la lista de Japón para el Mundial, a sus 39 AÑOS.



Sí, jugará su 5TA COPA DEL MUNDO.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 15, 2026

Ο Ναγκατόμο σε μια συγκινητική στιγμή έμαθε μπροστά στην κάμερα ότι θα είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας και δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Ασιάτης ρέκορντμαν

Όπως είπαμε ο Ιάπωνας διανύει το 39ο χρόνο της ηλικίας του και αποτελεί τον πρώτο Ασιάτη που θα συμμετάσχει σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ.

Από το 2008 έως σήμερα μετρά ήδη 144 συμμετοχές σε εθνικό επίπεδο και παράλληλα είναι δεύτερος στη σχετική λίστα όλων των εποχών πίσω από τον Γιασουχίτο Έντο που έχει 152.

Πριν την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010, της Βραζιλίας το 2014, της Ρωσίας το 2018 και του Κατάρ το 2022.