Γιουβέντους: Ο πατέρας του Βλάχοβιτς ζήτησε 30 εκατομμύρια για να ανανεώσει ο γιος του

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς φαίνεται πως αποχωρεί από την Γιουβέντους όπως αποκαλύπτει η «Corriere dello Sport».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αντρέα Λοσάπιο, ο εκπρόσωπος και πατέρας του Σέρβου φαίνεται πως ζήτησε από τη διοίκηση της ομάδας μπόνους υπογραφής και προμήθεια συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ότι έχει να κάνει με τις απολαβές του παίκτη το συμβόλαιο ήταν πενταετούς διάρκειας με 8.000.000 ευρώ.

🚨🔚 Dusan Vlahović will leave Juventus as free agent this summer, club confirms. 💣



Juventus director Chiellini: “I’m sad, I wanted Dusan to stay as he cares about out club… but wants 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐲”.



“At current salary conditions, he will NOT stay in Italy”. pic.twitter.com/W3KR25HKpc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Τα ποσά αυτά κρίθηκαν υπέρογκα και οι δυο πλευρές δεν ήρθαν σε συμφωνία ανανέωσης. Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, στέλεχος πλέον του συλλόγου, σχολίασε πως «με τέτοια νούμερα, ο Σέρβος δεν πρόκειται να παραμείνει στην Ιταλία».

perché la @juventusfc non ha rinnovato Dusan Vlahovic🇷🇸



la richiesta del padre Milos, fra firma e commissioni lorde, era di 30 milioni oltre a uno stipendio da 8 all'anno per cinque anni



Per questo Chiellini ha detto: "A queste cifre non resterà in Italia" — Andrea Losapio (@Losapiotmw) June 5, 2026

Ο 26χρονος επιθετικός αποχωρεί από την Γιουβέντους και ήδη αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν να τον αποκτήσουν. Χαρακτηριστικά οι Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου έχουν δέιξει ενδιαφέρον.

Με την «ασπρόμαυρη» φανέλα σε 168 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 68 γκολ και 16 ασίστ.