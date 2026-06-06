Γιουβέντους: Ο πατέρας του Βλάχοβιτς ζήτησε 30 εκατομμύρια για να ανανεώσει ο γιος του
Το υπέρογκο ποσό που ζήτησε ο ατζέντης του Ντούσαν Βλάχοβιτς οδηγεί σε διαζύγιο με την «Γηραιά Κυρία».
Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς φαίνεται πως αποχωρεί από την Γιουβέντους όπως αποκαλύπτει η «Corriere dello Sport».
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αντρέα Λοσάπιο, ο εκπρόσωπος και πατέρας του Σέρβου φαίνεται πως ζήτησε από τη διοίκηση της ομάδας μπόνους υπογραφής και προμήθεια συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ότι έχει να κάνει με τις απολαβές του παίκτη το συμβόλαιο ήταν πενταετούς διάρκειας με 8.000.000 ευρώ.
Τα ποσά αυτά κρίθηκαν υπέρογκα και οι δυο πλευρές δεν ήρθαν σε συμφωνία ανανέωσης. Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, στέλεχος πλέον του συλλόγου, σχολίασε πως «με τέτοια νούμερα, ο Σέρβος δεν πρόκειται να παραμείνει στην Ιταλία».
Ο 26χρονος επιθετικός αποχωρεί από την Γιουβέντους και ήδη αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν να τον αποκτήσουν. Χαρακτηριστικά οι Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου έχουν δέιξει ενδιαφέρον.
Με την «ασπρόμαυρη» φανέλα σε 168 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 68 γκολ και 16 ασίστ.