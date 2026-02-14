Γιουβέντους: Ποδοσφαιριστής της συγκλονίζει για τις δύσκολες μέρες που πέρασε στην πρώην ομάδα του

Ο Τζέρεμι Μπόγκα φαίνεται πως είναι πλέον χαρούμενος στη Γιουβέντους. Ο Ιβοριανός επιθετικός έφτασε στον σύλλογο του Τορίνο ως δανεικός τον Ιανουάριο, με οψιόν αγοράς πέντε εκατ. ευρώ το καλοκαίρι.

Ωστόσο, πριν ενταχθεί στη «Γηραιά Κυρία», πέρασε ένα διάστημα στη Νις, όπου δεν ένιωσε ποτέ άνετα. Το αντίθετο, μάλιστα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «DAZN».

Nel frattempo... ✍🏻



Ufficiale | Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



I dettagli ➡️ https://t.co/dd5OeVLyPc@Jeep pic.twitter.com/MHdeHgBBfP — JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2026

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν στον σύλλογο της Ligue 1, τονίζοντας πως οι οπαδοί ήταν κακοί μαζί του, ενώ συγκλόνισε όταν είπε ότι αναγκάστηκε να μείνει κλεισμένος στο σπίτι του για δύο μήνες μόνο με τον προπονητή του και την σύζυγό του, ενώ ευχαρίστησε την Γιουβέντους που τον... έσωσε από αυτή την κατάσταση.

«Κάθε πρωί νιώθω ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι εδώ, μετά από ό,τι συνέβη στη Νις. Οι οπαδοί ήταν απίστευτα σκληροί. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα και την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πέρασα δύο μήνες κλεισμένος στο σπίτι μόνο με τον προπονητή μου και τη γυναίκα μου. Ήταν σκληρό, αλλά χαίρομαι που το ξεπέρασα. Την πρώτη εβδομάδα έχασα λίγο βάρος γιατί δεν έτρωγα πολύ και η οικογένειά μου ανησύχησε κι αυτή. Ήταν μια δύσκολη περίοδος που δεν ξεχνιέται εύκολα, αλλά θέλω να προχωρήσω. Με έσωσε λίγο η Γιουβέντους; Ναι, με έσωσε: για μένα ήταν σαν ευλογία», δήλωσε ο διεθνής εξτρέμ.

Με την φανέλα της Νις κατέγραψε 73 συμμετοχές, σκοράροντας 11 γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για τις Αταλάντα, Σασουόλο, Τσέλσι και Γρανάδα.