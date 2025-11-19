Γκάια Μερκούρη: «Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και κάθε εμπειρία μας διαμορφώνει»

Με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση στο φετινό MadWalk, η Γκάια Μερκούρη μίλησε στο MadWalk TV που έχει ενεργή παρουσία στο θέατρο και στην τηλεόραση μίλησε για τη μέχρι τώρα πορεία της, τα μελλοντικά της σχέδια και τις προσωπικές αξίες που διαμορφώνουν την καθημερινότητά της.

«Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και κάθε εμπειρία μας διαμορφώνει», είπε αρχικά το μοντέλο και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νέα θεατρική παράσταση που ετοιμάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένα έργο που με γεμίζει και ελπίζω να αγγίξει το κοινό».

Συνείδηση και ενσυναίσθηση

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη ανέδειξε και τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης. «Όλοι έχουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, ακόμη και με μικρές καθημερινές πράξεις. Είναι ανάγκη να λειτουργούμε με συνείδηση και ενσυναίσθηση».

Η Γκάια αποκάλυψε επίσης ότι προετοιμάζει ένα νέο, καινοτόμο project – κάτι διαφορετικό από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, που σηματοδοτεί ένα νέο δημιουργικό βήμα στην καριέρα της. Κλείνοντας το μοντέλο θέλησε να περάσει ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τους τηλεθεατές. «Μην φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας».

Stars στη σκηνή

Το MadWalk 2025 επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do! Το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής θα παρουσιάσει το απόλυτο fashion icon, η Βίκυ Καγιά!

Στο stage του MadWalk 2025 το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες! Το Opening act έχει αναλάβει ο Σάκης Ρουβάς, ενώ το Closing Act η Loreen. Special Guest Star της βραδιάς θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που θα εμφανιστεί στο MadWalk of Fame.