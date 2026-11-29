Ο Νίκος Γκάλης δεν άλλαξε απλώς την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Με τις εμφανίσεις και τις επιτυχίες του, συνέβαλε καθοριστικά ώστε το άθλημα να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων Ελλήνων. Ο «Γκάνγκστερ» άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, τόσο με τη φανέλα του Άρη όσο και με την Εθνική ομάδα, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού αθλητισμού.

Με αφορμή την παρουσίαση της βιογραφίας του, με τίτλο «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα», ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας παραχώρησε μια συνέντευξη στην οποία γύρισε τον χρόνο πίσω.

Μίλησε για την πρώτη του άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τις φιλοδοξίες που είχε από νεαρή ηλικία, τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει, αλλά και τη διαχρονική αγάπη του κόσμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιστορικό Ευρωμπάσκετ του 1987, εξηγώντας τη σημασία που είχε η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στη νέα γενιά, τονίζοντας πως η πίστη στον εαυτό, η σκληρή δουλειά και η προσήλωση στους στόχους μπορούν να κάνουν ακόμη και τα πιο μεγάλα όνειρα πραγματικότητα.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Νίκου Γκάλη:

Όταν πρωτοήρθατε από το Νιου Τζέρσεϊ στη Θεσσαλονίκη, φανταζόσασταν ότι θα αφήνατε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία και την καθημερινότητά της πόλης;

«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ένα από τα πρώτα βράδια που αντίκριζα τη Θεσσαλονίκη από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, ότι θα κατακτήσω αυτή τη χώρα, εννοώντας τις καρδιές των φιλάθλων. Πριν έρθω στην Ελλάδα, δεν γνώριζα τίποτα για το ελληνικό μπάσκετ. Σύντομα, όμως, κατάλαβα ότι δεν είχε κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων κι αυτό ήταν κάτι που ήθελα να αλλάξω. Τελικά, καταφέραμε κάτι μεγαλύτερο από ένα αθλητικό γεγονός. Αφήσαμε ένα ισχυρό, όπως λέτε, αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία».

Ποια ήταν η μεγαλύτερη «βαρύτητα» που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε έξω από το γήπεδο;

«Από παιδί ήμουν χαμηλών τόνων, αλλά ήξερα από πολύ νωρίς τι αγαπούσα. Την ελευθερία να ζω ανέμελα με τους φίλους μου, μα πιο πολύ να παίζω basketball όσο περισσότερο γινόταν. Όταν έλεγα στην οικογένειά μου ότι θα γίνω επαγγελματίας αθλητής, ήταν φυσιολογικό να μην πιστεύουν σε αυτή την εξέλιξη. Προερχόμουν από ένα περιβάλλον που τα μεγάλα όνειρα δεν φαίνονταν εφικτά. Ήταν μιας μορφής «βαρύτητα» που δεν μου επέτρεπε να πάω ψηλά. Προσωπικά, επέλεξα να αψηφήσω ό,τι θα μπορούσε να με «κρατήσει κάτω». Γι’ αυτό και αφιερώνω το βιβλίο «σε εκείνους που στοχεύουν ψηλά».Αν στοχεύσουμε ψηλά, αποφασίσουμε να εργαστούμε σκληρά και πιστέψουμε στον εαυτό μας έχουμε κάνει το πρώτο και μεγαλύτερο βήμα».

Γιατί αποφασίσατε τώρα να μοιραστείτε τόσο προσωπικές πτυχές της ζωής και της καριέρας σας;

«Πέρασαν πολλά χρόνια από το τέλος της καριέρας μου και πολλές φορές άκουσα φίλους ή απλούς φιλάθλους να με ρωτούν για τις δικές μου αναμνήσεις, αλλά και τη γνώμη μου για πράγματα που έζησα εκείνη την εποχή. Ακόμη και παιδιά που είναι πολύ μικρά για να ξέρουν ποιος είμαι, με πλησιάζουν για μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πορεία μου στο μπάσκετ. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουν τα νέα παιδιά ποιος είμαι και πως έγινα ό,τι έγινα. Δεν παύω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, με μια ήρεμη οικογενειακή ζωή».

Πώς διαχειρίζεστε την τεράστια αγάπη που εξακολουθεί να σας δείχνει ο κόσμος;

«Αφού η συνολική μου πορεία κρίνεται επιτυχημένη από το σύνολο των φιλάθλων και πραγματοποίησα το όνειρό μου ως επαγγελματίας αθλητής, αισθάνομαι ευγνώμων για το ότι δέχομαι μέχρι σήμερα εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Η αλήθεια είναι ότι συγκινούμαι, ίσως περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, όταν ο κόσμος εκφράζει τα θετικά του συναισθήματα για εμένα, είτε σε κάποιες ειδικές περιστάσεις ή ακόμα και στην καθημερινότητα».

Τι αισθάνεστε βλέποντας τις φανέλες με το Νο 4 της Εθνικής και το Νο 6 του Άρη να έχουν αποσυρθεί;

«Νιώθω ότι είναι μια ευκαιρία για τα νέα παιδιά και τους νέους αθλητές που κοιτάζουν ψηλά αυτές τις φανέλες, να μάθουν περισσότερα για τη δική μου πορεία, να εμπνευστούν από αυτήν και να ακολουθήσουν τα δικά τους όνειρα, πετυχαίνοντας τους δικούς τους στόχους. Φυσικά και οι παλιότεροι έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ωραίες στιγμές του παρελθόντος. Προτεραιότητα, πάντως, έχουν τα συναισθήματα των νέων ανθρώπων. Δεν είμαι ο τύπος που ζει με το παρελθόν, ζω το σήμερα και το απολαμβάνω».

Ποια στιγμή ή αναμέτρηση από την καριέρα σας έχει μείνει πιο έντονα στη μνήμη;

«Είναι πραγματικά πολλοί οι αγώνες και πολλοί οι σπουδαίοι αντίπαλοι. Το καλοκαίρι του 1987, όμως, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή καθώς η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ χάρισε περηφάνια και αυτοπεποίθηση σε έναν ολόκληρο λαό. Ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της ομαδικότητας, που χαρακτήρισε τη δική μας γενιά και έδειξε πως καταφέραμε, ως ένα σύνολο που δούλευε μαζί και πίστευε στην ομάδα, να κατακτήσουμε την κορυφή. Το ασημένιο μετάλλιο, επίσης, του 1989 ήταν μια τεράστια αθλητική επιτυχία. Ειδικά η νίκη απέναντι στην πλήρη Σοβιετική Ένωση σε μια έδρα που δεν ήταν η δική μας. Το 1987, όμως, ήταν η πρώτη φορά, η κορυφή της Ευρώπης, ένα γεγονός – οδηγός για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία».

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να ζήσει ξανά τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, όταν ο Άρης κυριαρχούσε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ;

«Φυσικά και μπορεί αλλά θα προτιμούσα να διαρκέσει περισσότερο από «στιγμές». Θα επιθυμούσα να χτιστεί κάτι στέρεο, πάνω σε ισχυρές βάσεις και να έχει διάρκεια στο χρόνο. Οι δικές μας επιτυχίες δεν κράτησαν για μια ή δύο σεζόν, ούτε αφορούσαν αποκλειστικά τον ελληνικό χώρο. Εύχομαι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να έχουν διάρκεια, τίτλους και να μπορέσουν να ξαναζήσουν οι φίλαθλοι την ευκαιρία να καθίσουν στις κερκίδες του ίδιου γηπέδου, Και βέβαια όλη αυτή η πρόοδος να βοηθήσει και την πορεία της Εθνικής Ομάδας».

Τι θα συμβουλεύατε τον 22χρονο Νίκο Γκάλη που πάτησε για πρώτη φορά στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο;

«Θα του έλεγα πως όλοι οι στόχοι και τα όνειρά του είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με τον τρόπο που είχε πάντα στο μυαλό του, με σκληρή προπόνηση και αφοσίωση στο μπάσκετ. Αυτά, άλλωστε, ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν επαγγελματία αθλητή όπως ονειρευόταν. Αν δούλευε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο, αν παρέμενε προσηλωμένος στο στόχο του, τότε θα ζούσε το όνειρό του στην Ελλάδα, στην πατρίδα στην οποία ήρθε προσωρινά, αλλά θα έμενε για πάντα».